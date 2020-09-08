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高雄少女失聯案 羅男另涉性侵判10年將發監
羅姓男子涉拘禁高雄少女66小時，日前遭雄檢聲押獲准。羅男另涉兒童及少年性剝削防制條例案，台北地方法院7月間判刑10年，羅男未上訴而確定，北檢今天已囑託雄檢執行。
高雄14歲少女8月29日搭高鐵北上應徵電玩代打工作後失聯，警方獲報組成專案小組，9月1日在31歲羅姓男子新竹縣竹東住處4樓夾層發現少女蹤跡。警方依略誘、妨害自由等罪將羅男移送高雄地檢署，檢察官聲押禁見羅男獲准。
另方面，民國107年間，羅男當時任職台北市某家保全公司區經理，涉嫌以面試為由，分別對15歲、16歲的少女下藥猥褻、性侵，並拍下不雅照片。
北院今年7月23日依違反兒童及少年性剝削防制條例、刑法加重強制性交罪，判處羅男應執行有期徒刑10年。由於羅男、檢方均未上訴，案件已於8月31日定讞。
台北地檢署確認羅男遭判刑10年的案件送達無誤、全案確定後，今天已正式囑託雄檢執行10年有期徒刑，至於執行時間、地點，由雄檢決定。
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