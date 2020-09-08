快訊

雨彈來了！ 對流雲系旺盛 6縣市大雨特報

鐵絲鍊脖、拔指甲 新北狠心外婆虐死5歲孫判無期徒刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄少女失聯案 羅男另涉性侵判10年將發監

中央社 / 台北8日電

涉嫌誘拐高雄少女的羅嫌（右二）落網後被押送高雄警方偵訊，面對媒體詢問表達歉意。 聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
涉嫌誘拐高雄少女的羅嫌（右二）落網後被押送高雄警方偵訊，面對媒體詢問表達歉意。 聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

羅姓男子涉拘禁高雄少女66小時，日前遭雄檢聲押獲准。羅男另涉兒童及少年性剝削防制條例案，台北地方法院7月間判刑10年，羅男未上訴而確定，北檢今天已囑託雄檢執行。

高雄14歲少女8月29日搭高鐵北上應徵電玩代打工作後失聯，警方獲報組成專案小組，9月1日在31歲羅姓男子新竹縣竹東住處4樓夾層發現少女蹤跡。警方依略誘、妨害自由等罪將羅男移送高雄地檢署，檢察官聲押禁見羅男獲准。

另方面，民國107年間，羅男當時任職台北市某家保全公司區經理，涉嫌以面試為由，分別對15歲、16歲的少女下藥猥褻、性侵，並拍下不雅照片。

北院今年7月23日依違反兒童及少年性剝削防制條例、刑法加重強制性交罪，判處羅男應執行有期徒刑10年。由於羅男、檢方均未上訴，案件已於8月31日定讞。

台北地檢署確認羅男遭判刑10年的案件送達無誤、全案確定後，今天已正式囑託雄檢執行10年有期徒刑，至於執行時間、地點，由雄檢決定。

猥褻 新竹

延伸閱讀

保護性侵被害人心理 移工開庭需通譯

奇蹟的40歲美魔女！孫瑩瑩42歲仍有少女美肌，5招凍齡保養秘訣公開

港9.6大遊行12歲少女被防暴警撲倒在地 母：我們只是路過

婦人騎樓躲雨被拖進暗巷性侵 色狼延押不得交保

相關新聞

鐵絲鍊脖、拔指甲 狠心外婆虐死5歲孫判無期徒刑

新北市5歲男童因母親經濟狀況不佳被送給外婆照顧，孰料在外婆家飽受虐待，長期營養不良導致瘦弱宛如骷顱，還不時遭不求人、拖把...

採購涉貪 屏東市長林恊松、市代會主席蕭國亮交保

屏東市民代表會前任主席、現任市長林恊松，及現任市代會主席蕭國亮，因先前禮品採購弊案，7月1日遭檢方聲押禁見，並於本月偵查...

高雄少女失聯案 羅男另涉性侵判10年將發監

羅姓男子涉拘禁高雄少女66小時，日前遭雄檢聲押獲准。羅男另涉兒童及少年性剝削防制條例案，台北地方法院7月間判刑10年，羅...

越南移工砍死2名同鄉 法官認有教化可能判無期

台南麻豆工業區某工廠斐姓越南移工，今年1月涉嫌酒後砍死黃姓和武姓同鄉，還砍傷武妻，台南地院今天下午2點30分宣判，依斐觸...

司改半年零進度 籲速推草案立法

「人民對司法改革滿意度依舊低迷，蔡政府應盡速提出具體作為！」民間司改基金會董事長林永頌8日指出，司改國是會議已滿3年，但並未包括被害人保護、外籍身障翻譯、科學鑑識SOP、冤案救濟、濫訴防杜等重要議題，呼籲盡快落實到立法施行，積極回應人民期待。

保護性侵被害人心理 移工開庭需通譯

司改對性侵被害人通報規定應修正，也要照顧外籍、聽障、精障者權益！民團8日針對司改未能保障弱勢指出，性侵受害者高比率有創傷壓力症候群PTSD，未成年性侵被害人強制通報可能造成二度傷害；且外籍人士缺乏通譯及文書翻譯，身心障礙者要有專人輔助出庭，才可落實保障司法人權。

懷疑被檢舉 白牌計程車司機勾女子頸部阻止報警被判刑

白牌計程車司機劉男等人，懷疑遭王姓女乘客檢舉，去年由郭男駕車載王女至高鐵台中站，途中郭詢問王女「妳是不是檢舉過我們？」持...

誆稱幫忙調氣 南投風水師猥褻女信徒遭判刑

南投縣翁姓男子以某宗教協會風水師名號在南投市服務，利用女信徒對他的信任，以幫助調氣為由，邀她回服務處卻伺機撫摸胸部、下體...

苦苓批「高雄欠400億」市府提告 檢方：他是批韓國瑜

知名作家苦苓今年1月涉在臉書、媒體發表文章指「罷免韓國瑜不是要多花2億，而是會省下1200億」、「高雄市政府一事無成」等...

控大同校友總會理事長巫鑫誹謗 大同公司敗訴確定

大同公司不滿會計師、大同校友總會理事長巫鑫以開記者會、寫報刊專欄方式指控大同董事會對華映公司提供擔保品的鑑價有造假嫌疑等...

禮品採購涉貪 屏東市長林恊松、市代會主席蕭國亮遭訴

屏東市民代表會前任主席、現任市長林恊松，及現任市代會主席蕭國亮，因先前禮品採購弊案，7月1日遭檢方聲押禁見，並於本月偵查...

清傑夫環保公司違法囤積轉運垃圾 北市廢止許可證

台北市環保局近日三度查獲一家清傑夫環保公司，將廢棄物違規堆置在延平北路7段社子島的停車場內，其中9月3日又於同址，查獲清...

熱門新聞

高雄男子駕車撞2機車肇逃再撞小黃釀2死 驚悚撞擊影片曝光

影╱大溪漁港「瘋狗浪」影像曝光 10幾名釣客不見了

高雄開車肇逃致2死 肇事男疑為趕去醫院探癌母

軍官勾結造船公司浮報上億 海陸高性能快艇爆偷工減料

無照又酒駕！高中生闖紅燈撞凹皮卡 昏迷指數3

鐵絲鍊脖、拔指甲 狠心外婆虐死5歲孫判無期徒刑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。