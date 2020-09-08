鐵絲鍊脖、拔指甲 狠心外婆虐死5歲孫判無期徒刑

外婆稱男童被阿公附身，為了趕走男童阿公才動手，有些傷則是男童調皮才出手教訓。本報資料照片 新北市5歲男童因母親經濟狀況不佳被送給外婆照顧，孰料在外婆家飽受虐待，長期營養不良導致瘦弱宛如骷顱，還不時遭不求人、拖把等物毆打，去年10月因頭部受創嚴重喪命；新北地院今依凌虐幼童發育致死罪，判外婆無期徒刑。

檢警調查，男童的母親因無法同時照顧與前夫生的3個小孩，前年7月就將男童和男童的姊姊載到外婆家，但未跟外婆照面就離去，外婆不滿得獨自照顧小孩，開始有凌虐行為。

男童的外婆不但不給男童吃飯，還會用繩子、鐵絲等物綑綁他的脖子跟手腳，並以不求人、掃把和拖把等物毆打，力道大到掃把都被打斷，甚至用工具拔掉他的指甲。男童飽受凌虐，還趕染了肺炎，去年10月31日昏迷倒地後，因顱內出血、出血性休克死亡。

偵訊時，男童的外婆坦承動手，但辯稱，有些傷是她覺得男童被男童阿公附身，為了趕走男童阿公才動手，有些傷則是男童調皮才出手教訓；審理時，她主張自己有精神疾病，案發當時的行為能力受疾病影響，希望能夠減刑，但醫院鑑定結果未發現異常，說法未被採信。

法院認為，男童的外婆是男童的唯一照護者，本應善盡教養義務，卻長期凌虐，且手段殘忍，犯後又矢口否認，態度惡劣，如果不處以無期徒刑，無法與其他虐童致死案件做為區別，因此量處其刑，褫奪公權終身。