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司改半年零進度 籲速推草案立法

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

民間司改基金會董事長林永頌（中）指出，司改國是會議的多項議題應盡快落實到立法施行，回應人民期待。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
民間司改基金會董事長林永頌（中）指出，司改國是會議的多項議題應盡快落實到立法施行，回應人民期待。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
「人民對司法改革滿意度依舊低迷，蔡政府應盡速提出具體作為！」民間司改基金會董事長林永頌8日指出，司改國是會議已滿3年，但並未包括被害人保護、外籍身障翻譯、科學鑑識SOP、冤案救濟、濫訴防杜等重要議題，呼籲盡快落實到立法施行，積極回應人民期待。

司改議題未有草案

「應在8月12日召開的第6次司改進度半年報，至今沒消沒息！」林永頌表示，許多重大議題尚未提出草案，弱勢議題如犯罪被害人保護及修復式司法，外籍當事人的通譯及司法文書意旨翻譯，刑、民、行政訴訟共用證據法則，冤案特別救濟制度CCRC，還有律師市場應公開資訊，及司法文書語言要親民的改革等。

林永頌指出，每年8、9月法院調動，換法官就會讓案件審理慢下來，案子一再發回更審，

能結案造成民眾困擾；為提升司法效率，建立訴訟金字塔是司改國是會議的決策，「堅強事實審說來簡單，但上個會期也不敢提出來審。」此外像司法陽光透明議案，被害人想知道資訊是合理的，卻往往以偵查不公開為由遭到阻擋。

科學鑑識確立SOP

台大法醫研究所教授李俊億建議，法醫鑑識要趕快建立電腦斷層掃瞄系統，目前大部分都在大學醫學中心做，在殯儀館只有單一法醫進行，鑑別的公信力受到質疑。測謊不能作為有罪判決依據這點，曾經受到檢察單位強力反彈，「但現在鑑定工具已經多不勝數，鑑定法治草案已經擬好了，立法院就是最後一里路。」

「除了鑑定技術要有專業要求外，證物保管也須法律規範！」李俊億強調，如邱和順案，擄人勒贖的錄音帶竟是用耳朵去聽，更11審時錄音帶不見了，法官還是讓被告來承擔；因此要建立證物保管鏈，如果遺失政府應負責。針對冤案檢討，要暫停鑑定人資格，鑑定過的案件重新檢討，再教育後重新審查鑑定資格。

偵查不公開要落實

「從立委收賄到館長被槍擊案，從社群媒體都能看到資訊，不是說好偵查不公開嗎？」民間司改會偵查不公開小組律師吳政緯強調，之前追緝毒梟的密錄器畫面公布在網路，台東地檢署認為是台東縣警局在權責範圍內公布，大部分偵查機關都認為不至於違反偵查不公開，但資訊暴露確實可能妨礙當事人無罪推定權益。

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司法改革 國是會議 台東

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