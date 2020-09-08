快訊

華為余承東：鴻蒙手機最快明年出 有80％安卓水準

王金平：蔡總統不希望擦槍走火 國民黨需扮重要角色

聽新聞
test
0:00 / 0:00

保護性侵被害人心理 移工開庭需通譯

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

兒童權益促進會董事長王薇君（右）質疑，法務部擬犯罪被害人權益保障草案，但卻不想引用法扶的組織架構來推動草案。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
兒童權益促進會董事長王薇君（右）質疑，法務部擬犯罪被害人權益保障草案，但卻不想引用法扶的組織架構來推動草案。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
司改對性侵被害人通報規定應修正，也要照顧外籍、聽障、精障者權益！民團8日針對司改未能保障弱勢指出，性侵受害者高比率有創傷壓力症候群PTSD，未成年性侵被害人強制通報可能造成二度傷害；且外籍人士缺乏通譯及文書翻譯，身心障礙者要有專人輔助出庭，才可落實保障司法人權

破除司法性別盲

「未成年性侵被害人強制通報的規定，包括心理師、社工師、醫師等，有些單位如果沒有在24小時內通報會有罰則。」台灣永社秘書彭志誠指出，但性侵受害者高比率有創傷壓力症候群PTSD，在重複陳述時會造成二次傷害，甚至有些人在壓力下會想要自殺，可能會開始拒絕尋求協助，與協助者的信任關係因此瓦解，「請別讓諮商中心變成自殺機構！」

兒童權益促進會董事長王薇君質疑，關於犯罪被害人權益保障的修法，法務部釋出善意正在擬草案，但卻不想引用法扶的組織架構來推動草案，還是希望，把權力抓在官方手裡，她呼籲檢察長邢泰釗，可不可以讓專業的來？草案再美如果方向不對就是作秀。」

通譯保障司法人權

天主教新竹教區越南移工移民辦公室專員戴宇苹，在法庭上雖然有通譯人員，但法官、律師根本沒有給足夠時間，讓當事人了解到案件進行到哪裡，甚至主觀認為下次應該不需要通譯人員在場，重要資訊卻不能以母語來理解，就算中文再好，權益都可能受到損害，「至少對何時出庭等重要資訊，應該給予母語翻譯協助。」

「除了開庭通知外，判決書沒有翻譯版本更影響到提出上訴或救濟的權益。」法律扶助基金會律師莊華隆說，雖然開庭通知或宣達證書有做到外文譯本，但建議判決主文及救濟方式都要有母語譯文。法院方面時常拒絕自備通譯，希望能採行雙通譯制度，重大案件如果審理一整天，可以輪流並確認彼此的翻譯有沒有錯誤。

人權公約施行監督聯盟召集人黃嵩立指出，身心障礙者不容易理解訴訟程序，審理期間容易分心，甚至做出讓法官誤解的行為，而被報導某某犯罪人毫無悔意、露出微笑等，或容易被誤導而輕易認罪。

【更多精采內容，詳見

性侵 人權 司法

延伸閱讀

新北衛生局墜樓女員工遭告妨害家庭 通姦除罪化不起訴

外籍女看護頻傳遭性侵 監委申請自動調查

思覺失調無罪萬靈丹失效 確診男性侵判刑10月

婦人騎樓躲雨被拖進暗巷性侵 色狼延押不得交保

相關新聞

司改半年零進度 籲速推草案立法

「人民對司法改革滿意度依舊低迷，蔡政府應盡速提出具體作為！」民間司改基金會董事長林永頌8日指出，司改國是會議已滿3年，但並未包括被害人保護、外籍身障翻譯、科學鑑識SOP、冤案救濟、濫訴防杜等重要議題，呼籲盡快落實到立法施行，積極回應人民期待。

保護性侵被害人心理 移工開庭需通譯

司改對性侵被害人通報規定應修正，也要照顧外籍、聽障、精障者權益！民團8日針對司改未能保障弱勢指出，性侵受害者高比率有創傷壓力症候群PTSD，未成年性侵被害人強制通報可能造成二度傷害；且外籍人士缺乏通譯及文書翻譯，身心障礙者要有專人輔助出庭，才可落實保障司法人權。

懷疑被檢舉 白牌計程車司機勾女子頸部阻止報警被判刑

白牌計程車司機劉男等人，懷疑遭王姓女乘客檢舉，去年由郭男駕車載王女至高鐵台中站，途中郭詢問王女「妳是不是檢舉過我們？」持...

誆稱幫忙調氣 南投風水師猥褻女信徒遭判刑

南投縣翁姓男子以某宗教協會風水師名號在南投市服務，利用女信徒對他的信任，以幫助調氣為由，邀她回服務處卻伺機撫摸胸部、下體...

苦苓批「高雄欠400億」市府提告 檢方：他是批韓國瑜

知名作家苦苓今年1月涉在臉書、媒體發表文章指「罷免韓國瑜不是要多花2億，而是會省下1200億」、「高雄市政府一事無成」等...

控大同校友總會理事長巫鑫誹謗 大同公司敗訴確定

大同公司不滿會計師、大同校友總會理事長巫鑫以開記者會、寫報刊專欄方式指控大同董事會對華映公司提供擔保品的鑑價有造假嫌疑等...

禮品採購涉貪 屏東市長林恊松、市代會主席蕭國亮遭訴

屏東市民代表會前任主席、現任市長林恊松，及現任市代會主席蕭國亮，因先前禮品採購弊案，7月1日遭檢方聲押禁見，並於本月偵查...

清傑夫環保公司違法囤積轉運垃圾 北市廢止許可證

台北市環保局近日三度查獲一家清傑夫環保公司，將廢棄物違規堆置在延平北路7段社子島的停車場內，其中9月3日又於同址，查獲清...

醫師好心出借手機 未料內存的隱私照成對方勒索源頭

打石工陳男3年前借宿劉姓醫師的租屋處，發現劉醫師的手機內存有重要隱私照片，即向劉借取手機等物，再恐嚇如不匯款，則不寄還手...

通緝犯遇警攔查 竟開車衝撞判刑5月

李姓男子今年2月凌晨開車行經新竹市區，期間遇上警方盤查，李因另案遭通緝，擔心身分曝光，竟駕車衝撞兩名員警與偵防機車，所幸...

軍官勾結造船公司浮報上億 海陸高性能快艇爆偷工減料

國防部2008年間斥資7億7000多萬元採購20艘「高性能快艇」，賴姓情參官、蔡姓採購官卻和龍德造船公司黃姓負責人勾結；...

健身遇到消費糾紛怎麼辦？律師籲：練身體前先練好法律

著民眾生活型態改變，缺乏運動成了上班族的宿命，但都市水泥叢林綠地稀少，提供室內運動的健身中心應運而生。據統計，全國健身中心、健康俱樂部家數，已從2018年1月的373家，成長到2019年8月的580家，2018年底營業額也突破新台幣一百億元，產業規模相當可觀。

熱門新聞

瘋狗浪打向大溪漁港釀4死 事發前釣客身影曝光

高雄男子駕車撞2機車肇逃再撞小黃釀2死 驚悚撞擊影片曝光

影╱大溪漁港「瘋狗浪」影像曝光 10幾名釣客不見了

高雄開車肇逃致2死 肇事男疑為趕去醫院探癌母

影／增至4死 宜蘭大溪漁港北方海域撈起一具大體

員警未獲校方高層同意 帶走高中生釐清案情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。