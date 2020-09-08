保護性侵被害人心理 移工開庭需通譯

兒童權益促進會董事長王薇君（右）質疑，法務部擬犯罪被害人權益保障草案，但卻不想引用法扶的組織架構來推動草案。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 司改對性侵被害人通報規定應修正，也要照顧外籍、聽障、精障者權益！民團8日針對司改未能保障弱勢指出，性侵受害者高比率有創傷壓力症候群PTSD，未成年性侵被害人強制通報可能造成二度傷害；且外籍人士缺乏通譯及文書翻譯，身心障礙者要有專人輔助出庭，才可落實保障司法人權。

破除司法性別盲

「未成年性侵被害人強制通報的規定，包括心理師、社工師、醫師等，有些單位如果沒有在24小時內通報會有罰則。」台灣永社秘書彭志誠指出，但性侵受害者高比率有創傷壓力症候群PTSD，在重複陳述時會造成二次傷害，甚至有些人在壓力下會想要自殺，可能會開始拒絕尋求協助，與協助者的信任關係因此瓦解，「請別讓諮商中心變成自殺機構！」

兒童權益促進會董事長王薇君質疑，關於犯罪被害人權益保障的修法，法務部釋出善意正在擬草案，但卻不想引用法扶的組織架構來推動草案，還是希望，把權力抓在官方手裡，她呼籲檢察長邢泰釗，可不可以讓專業的來？草案再美如果方向不對就是作秀。」

通譯保障司法人權

天主教新竹教區越南移工移民辦公室專員戴宇苹，在法庭上雖然有通譯人員，但法官、律師根本沒有給足夠時間，讓當事人了解到案件進行到哪裡，甚至主觀認為下次應該不需要通譯人員在場，重要資訊卻不能以母語來理解，就算中文再好，權益都可能受到損害，「至少對何時出庭等重要資訊，應該給予母語翻譯協助。」

「除了開庭通知外，判決書沒有翻譯版本更影響到提出上訴或救濟的權益。」法律扶助基金會律師莊華隆說，雖然開庭通知或宣達證書有做到外文譯本，但建議判決主文及救濟方式都要有母語譯文。法院方面時常拒絕自備通譯，希望能採行雙通譯制度，重大案件如果審理一整天，可以輪流並確認彼此的翻譯有沒有錯誤。

人權公約施行監督聯盟召集人黃嵩立指出，身心障礙者不容易理解訴訟程序，審理期間容易分心，甚至做出讓法官誤解的行為，而被報導某某犯罪人毫無悔意、露出微笑等，或容易被誤導而輕易認罪。

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