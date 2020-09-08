觀音工業區污水廠 二審以貪污判營運業者

經濟部工業局觀音工業區污水處理廠營運業者陳耿安、蔡呈祥被控貪污案，假造水質檢測數據包庇區內廠商排污水，二審今天判陳男11年2月、蔡男15年2月，均褫奪公權3年，可上訴。

二審台灣高等法院新聞資料指出，上化環境工程公司依促進民間參與公共建設法等參與觀音工業區污水下水道系統建設的整建、營運及移轉（ROT）計畫，經評定為最優申請人；上化公司於民國101年11月與經濟部工業局簽立投資契約，負責經營觀音工業區下水道系統營運中心（即觀音污水廠），專責工業區內廠商廢污水排放管理、採樣分析等業務。

二審指出，陳耿安及蔡呈祥分別為上化公司負責人及副總經理並負責污水廠營運，為受國家機關經濟部工業局依法委託，從事與委託機關權限有關的公共事務之人，為刑法所指的「委託公務員」。

新聞資料指出，蔡呈祥於102年起收受賄賂而指示員工修改水質檢測數據，使光美公司的水質檢測符合規定限值，並登載書水質檢測報告中，損害觀音污水廠對觀音工業區內納管廠商排水控管的正確性。

二審指出，蔡呈祥出面與泓泰公司實際負責人接觸，達成後謝默契，並由陳耿安指示員工修改泓泰公司102年12月份用水量，以此方式調降泓泰公司當月使用費及罰款總額為新台幣134萬多元，103年3至4月間，再由蔡呈祥以小弟要喝茶、彌補稽查獎金等藉口，向泓泰公司索賄20萬元得逞交付陳耿安。

被告陳耿安、蔡呈祥於二審開庭期間，爭執其不具公務員身分，只坦承於水質檢測報告做不實登載。

二審認定陳、蔡構成貪污治罪條例的違背職務收受賄賂罪、刑法的公務員登載不實罪，且2人另向廠商洽談以提高清運價格、價差退還方式，逃漏營業稅近94萬元，違反稅捐稽徵法。

二審今天判陳耿安應執行有期徒刑11年2月，褫奪公權3年；蔡呈祥應執行有期徒刑15年2月，褫奪公權3年，還可上訴。