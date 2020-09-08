懷疑被檢舉 白牌計程車司機勾女子頸部阻止報警被判刑

白牌計程車司機劉男等人，懷疑遭王姓女乘客檢舉，去年由郭男駕車載王女至高鐵台中站，途中郭詢問王女「妳是不是檢舉過我們？」持手機對王女錄影，王女打手機報警，劉發現王女報警，以右手勾住王女頸部，並出手搶手機欲看通話內容未遂。台中地院今天依強制未遂罪將劉男判刑3月，得易科罰金。郭男被控妨害秘密部分，獲檢察官不起訴處分。

被害人王女證稱，劉男懷疑她檢舉非法駕駛白牌計程車，想搶走她的手機觀看手機內容。另案被告郭男拿出手機對她錄影轉發與他人，該人表示「沒錯就是她」，而她上車後，郭曾問她「妳是不是檢舉過我們」。

劉男否認強制未遂犯行，辯稱當時沒有車輛可以載王女，他徵王女同意後，委由其學長郭男駕車前去載王女。但王女不敢搭陌生人車，他才陪車。法官不採信，予以判刑。

判決書指出，劉男兼差當白牌計程車司機，他的乘客王女於去年6月29日晚間，打手機給他表示欲搭車前往台中高鐵站，惟劉男不自行駕車，另行通知郭男駕車前往公益路接王女，劉也一同上車。

王女坐在副駕駛座後方位置，劉坐在駕駛座後方座位，由郭載往高鐵台中站途中，因懷疑王女曾檢舉過其他白牌計程車司機，遂拿手機對王女錄影，她察覺有異，打手機報警然未接通。