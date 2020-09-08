誆稱幫忙調氣 南投風水師猥褻女信徒遭判刑

南投縣翁姓男子以某宗教協會風水師名號在南投市服務，利用女信徒對他的信任，以幫助調氣為由，邀她回服務處卻伺機撫摸胸部、下體，並強舔陰部得逞。南投地院依強制猥褻罪將他判刑6個月，緩刑2年，須向公庫支付10萬元，可上訴。

判決書指出，翁男是某宗教協會的風水師，因過去曾協助信徒小美（化名）家中風水事宜，深得小美全家信任，2月24日以幫助小美和胞妹調氣為由，邀她們返回中山街的服務處，稱在1樓調氣恐褻瀆神明，要求至2樓房間調氣。

小美不疑有他，獨自跟著翁男上至2樓房間，而翁見房內僅小美1人，認為有機可乘，待她趴臥按摩床後，脫去其外褲及內褲，並以按摩經絡穴道為由，跨坐她身上隔著衣物撫摸其胸部和下體，後來更跪坐床邊，撫摸舔拭其下體。

小美驚覺有異，表示不願意，要他停止，但翁男仍以要將氣吸出為由，強行吸舔；她強忍不適又不敢抗拒，結束後穿好衣服哭著衝出去，與其胞妹妹返家後，因不堪受辱而向家人哭訴，家人帶她報警提告後，翁坦承犯行，且與小美達成和解。