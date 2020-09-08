苦苓批「高雄欠400億」市府提告 檢方：他是批韓國瑜

知名作家苦苓今年1月涉在臉書、媒體發表文章指「罷免韓國瑜不是要多花2億，而是會省下1200億」、「高雄市政府一事無成」等語，當時韓主政的市府怒告侮辱公署等嫌；但雄檢認為，苦苓所批評的是韓而非市府，不會貶損機關的評價，且他的說法屬言論自由保障的範圍，處不起訴。

高雄市府提告指出，本名王裕仁的苦苓，無視市府去年5月就澄清過因「借新債還舊債」來清償先前欠的400億債務，今年1月17日起，網路媒體、個人臉書，發表「罷免韓國瑜不是要多花2億，而是會省下1200億」、「韓國瑜上任高雄市長迄今，已負債近400億元，而且什麼也沒做，錢也不知道到哪裡去了」、「高雄市政府一事無成」，並被其他媒體引用來報導及網友轉傳，已涉侮辱公署、加重誹謗罪嫌。

苦苓應訊辯稱，因為發動罷韓時，高市府表示需要8000萬元的經費，但高市財政局也承認市長任職未滿1年就舉債400億元，他才合理推論4年就可能舉債1600億元，並特別註明是「有可能」發生這樣結果；苦苓也說，會指高雄市政一事無成，是因韓國瑜主要的政見大部分都沒實現。

檢方查出，苦苓的言論內容，指涉、批評的對象應是市長韓國瑜，而非高雄市政府本身，且市府是否舉債，皆由市長或單位主管決策，所以苦苓批舉債不當，受到評價的應為決策者不是「公法人」，難認定機關的評價受損。