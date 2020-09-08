一銀盜領案外籍犯出獄 移民署擇期驅逐出境

4年前的第一銀行ATM盜領案喧騰一時，其中遭判刑4年6月的外籍犯摩爾多瓦籍潘可夫今天出獄，移民署表示，將由北區事務大隊台北市專勤隊前往台北監獄提監並辦理相關遣送驅逐出境。

一銀ATM盜領案源於民國105年7月10日晚間，有民眾目擊第一銀行台北市古亭分行提款機不斷吐鈔，且有2名竊賊疑心虛逃逸；檢警獲報後積極追緝逮捕3名外籍犯嫌，分別為羅馬尼亞籍米海爾（Colibaba Mihail）、摩爾多瓦籍潘可夫（Niklae Penkov）和主嫌安德魯（Peregudovs Andrejs）。

二審法院106年5月判3嫌4年6月至4年10月不等刑期，經上訴後，最高法院同年8月駁回上訴，全案定讞。

由於潘可夫今天刑滿出獄，也是3人中首位出獄者。移民署表示，將依規定由北區事務大隊台北市專勤隊前往台北監獄提監，並辦理後續遣送驅逐出國事宜。

移民署說，因適逢全球疫情期間航班減少情形，將先暫時收容潘可夫，待航班恢復後，再擇期將他驅逐出境。