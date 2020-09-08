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控大同校友總會理事長巫鑫誹謗 大同公司敗訴確定

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

大同公司不滿會計師、大同校友總會理事長巫鑫以開記者會、寫報刊專欄方式指控大同董事會對華映公司提供擔保品的鑑價有造假嫌疑等，自訴加重誹謗、妨害信用罪，台北地院判巫無罪，大同公司上訴。高等法院認為巫鑫的評論未超出合理範圍，就算批評較強烈，也不是以毀損大同公司名譽為目的，今駁回上訴確定。

巫鑫為恆生永續發展公司董事長，曾是勤業眾信聯合會計師事務所資深合夥會計師，也曾任台灣省會計師公會副理事長。

大同公司主張對子公司中華映管所通過的背書保證，都符合股東會通過的背書保證作業程序，也經董事會合法決議通過並依法公告在公開資訊觀測站。大同公司指控遭巫鑫三度誹謗，包括他在去年1月3日於晶華酒店召開記者會，稱大同公司董事會對華映公司提供擔保品（華映百慕達公司股權）的鑑價有造假嫌疑，涉嫌背信、違法背書保證；同年1月10日在工商時報專欄指控大同公司董事會未清查華映百慕達股權的真實價值，違法對華映公司背書保證。

巫鑫去年1月14日又在晶華開記者會，稱大同公司董事會未質疑華映公司何以不持華映百慕達公司股權向銀行質借，卻先交給大同公司作為擔保，再由大同公司提供背書保證，也未要求對華映百慕達公司股權價值進行實質審查。大同公司認為巫的三次行為涉妨害信用、加重誹謗等罪。

但高等法院認為巫鑫在記者會上敘述大同董事會通過對華映公司提供背書保證的經過及額度，與大同發布的重大訊息公告內容相符。巫根據取得的華映公司及子公司財務報表、中國華映科技2015年12月25日、2016年12月27日、2017年5月31日股東股權質押公告、大同在公開觀測站所發布重大訊息公告、桃園地院駁回華映公司聲請重整裁定等客觀資料，以華映公司所提擔保品（華映百慕達公司100％股權）是否具真實價值，質疑大同公司董事會有無詳核擔保品價值及鑑價報告是否造假，高院認為巫是依他的會計師專業學能提出疑問，不是憑空杜撰。

高院認為，巫鑫主要是針對大同公司的治理弊端指摘，與廣大投資人、銀行債權人及其他利害關係人的權益相關，涉及公共利益，也有客觀事證，無誹謗或加重誹謗故意。

大同公司雖主張巫鑫發表這些言論的動機，是與市場派共謀擾亂公司營運，意圖窺探商業機密，但高院認為這只是單方臆測。

高院指出，大同是家有百年歷史的上市公司，事業橫跨許多領域，並以電子工業為業務核心，公司治理、內控機制和重大決策事項，都與廣大投資人的權益有關，也影響金融交易秩序，因此在面對評論時，應較一般私人有更大的容忍程度、受公眾檢驗；大同稱巫鑫無罪的判決不當，高院認定無理由。

巫鑫去年11月8日替林郭文艷「祝壽」，並控大同公司董事會誣告。資料照片。記者王聖藜/攝影
巫鑫去年11月8日替林郭文艷「祝壽」，並控大同公司董事會誣告。資料照片。記者王聖藜/攝影

信用 上市公司 大同

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