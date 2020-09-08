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禮品採購涉貪 屏東市長林恊松、市代會主席蕭國亮遭訴
屏東市民代表會前任主席、現任市長林恊松，及現任市代會主席蕭國亮，因先前禮品採購弊案，7月1日遭檢方聲押禁見，並於本月偵查終結，分別將林恊松、蕭國亮、葉姓總務及周姓廠商等5人依犯貪污治罪起訴。
根據起訴書指出，林恊松自2012年1月至2018年12月25日期間，指示葉姓總務向無法開立收據的許姓友人購買茶葉，並授意葉姓總務向周姓廠商取得開立免用統一發票收據，填載不實的交易內容，並製作不實核銷憑證。
周姓廠商向市代會請領支票後，再將款項交付予葉姓總務，扣除實際向許姓友人購買茶葉的金額後，餘款交還給林恊松，6年來共計168次，並詐得137萬5千5百元。
禮品採購的部分，林恊松自2017年1月至2018年12月25日期間，為詐取其主席特別費，竟指示葉姓總務設法取得不實收據辦理核銷，而葉姓總務在未向周姓廠商所營商號實際採購，仍與周商議填載不實交易的免用統一發票收據，經核銷並完成撥款，1年內共計50次，共同詐得99萬4千950元。
偵查期間，林恊松、蕭國亮及葉姓總務皆否認犯行，除周姓廠商於坦承全部犯行並供出其他共犯涉案部分，因而查獲共犯。另外，吳姓員工坦承聽從周姓廠商的指示偽造不實估價單，符合緩刑要件，將諭知緩刑宣告。
此外，林恊松在本案認定犯罪時間及後3年，新增異常資金共計915萬5千元，由於林無法合理說明不明財產來源，於是檢方建議若法院審理期間，未能證明合法來源，將會依貪污治罪視為犯罪所得予以宣告沒收。
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