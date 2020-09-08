清傑夫環保公司違法囤積轉運垃圾 北市廢止許可證

台北市環保局近日三度查獲一家清傑夫環保公司，將廢棄物違規堆置在延平北路7段社子島的停車場內，其中9月3日又於同址，查獲清傑夫違法轉運廢棄物行為，環保局當場以違反「廢棄物清理法」第42條告發，處6000元以上300萬元以下罰鍰外，並於今天廢止清傑夫的廢棄物清除許可證。

科長李旻壕表示，清傑夫公司位於士林區延平北路7段的停車場，經常有民眾檢舉，停車場環境髒亂、堆置廢棄物也已發出惡臭，嚴重影響環境衛生，環保局稽查人員於7月22日、8月5日及9月3日多次前往稽查仍未改善，9月3日還發現該公司於停車場使用鏟裝機，也就是小山貓進行廢棄物轉運。

李旻壕表示，依規定，這家清傑夫環保公司不可進行廢棄物貯存或轉運，行為已明顯超出環保局所核發的清除許可證內容，判定嚴重影響環境衛生，違規情節重大，環保局依廢棄物清理法連續開罰外，更依同法廢止該公司廢棄物清除許可證，即日起該公司不得再從事廢棄物清除工作。

環保局呼籲，代清除業者依法應將受委託廢棄物清運至合法廢棄物處理場所，不得任意囤積或以非法方式處理，一經查獲絕不寬貸並予最嚴厲之處分。