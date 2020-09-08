醫師好心出借手機 未料內存的隱私照成對方勒索源頭

打石工陳男3年前借宿劉姓醫師的租屋處，發現劉醫師的手機內存有重要隱私照片，即向劉借取手機等物，再恐嚇如不匯款，則不寄還手機，向劉勒索7萬9000元得逞，而陳男綽號「大哥」的友人，也向劉醫師恐嚇稱「你手機裡有多少不堪入目的照片跟影片，我會拿去你醫院跟家裡，別逼我劉醫師」，向劉勒索10萬得逞，台中地院今天依恐嚇、詐欺等罪將陳男判刑1年10月。

判決書指出，陳男（40歲）於2017年10月9日晚間，借宿劉姓醫師位於中市沙鹿區的租屋處時，因發現劉手機內存有重要隱私照片，即向劉表示有急事救朋友，而向劉借用手機、相機、充電線、行動電源等物品。

陳於翌日（即10日）凌晨4時，將所借物品攜離劉醫師租屋處後，旋於同晚，以通訊軟體LINE對劉恫嚇「如不在3分鐘內匯款，則不寄還手機，致劉心生畏懼，遂依陳指示，匯款1萬6000元至陳的指定帳戶。

10日上午，陳男又向劉醫師佯稱急需現款保人，會提供擔保云云，劉依陳男的指示，又匯款1萬3000元至陳的指定帳戶。同月12日，陳男另詐稱因要繳納法院罰金而需借款，否則即會入監執行，可提供手錶作為擔保，又向劉詐財5萬元。

陳男綽號「大哥」的友人，也得知劉醫師手機內存放重要隱私照片後，與陳基於恐嚇取財犯意，先由「大哥」於10月14日下午，以LINE傳送「我前天剛被抓交保出來的我希望你能支援我本錢拿貨做生意還你，如果你要我去關也沒關係我最不怕的就是關，但是我也一定拉你當墊背，毀了你一生」。

「自己知道你手機裡有多少不堪入目的照片跟影片，我會拿去你醫院跟家裡，別逼我劉醫師大家好好配合才會雙贏，你家人的電話我也有你哪裡上班我也知道，我希望你能馬上匯10萬給我當本錢，不然你那些照片跟影片全醫院跟家人都會看到」。

被害人劉醫師恐其隱私照片遭流出而心生畏懼，同月14日匯款10萬元至指定帳戶，因陳遲不將手機、相機等物品歸還，劉不堪其擾報警處理。陳男於偵查否認犯行，迄至審理時始坦認過錯。