通緝犯遇警攔查 竟開車衝撞判刑5月

李姓男子今年2月凌晨開車行經新竹市區，期間遇上警方盤查，李因另案遭通緝，擔心身分曝光，竟駕車衝撞兩名員警與偵防機車，所幸員警及時閃避，才未遭撞受傷，但偵防機車卻被撞壞；新竹地院審理終結，依損壞公務員職務上掌管物品罪判刑5月。

經查，42歲李男有妨害自由、竊盜、毀損前科，今年2月29日凌晨開車行經市區，碰上警方執行盤查勤務，李見兩名員警上前通緝身分恐曝光，竟趁機開車衝撞兩人與偵防機車，導致機車警示燈損壞、車身裂開無法使用，李的車還差點撞上其中一名員警。