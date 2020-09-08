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通緝犯遇警攔查 竟開車衝撞判刑5月

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

李姓男子今年2月凌晨開車行經新竹市區，期間遇上警方盤查，李因另案遭通緝，擔心身分曝光，竟駕車衝撞兩名員警與偵防機車，所幸員警及時閃避，才未遭撞受傷，但偵防機車卻被撞壞；新竹地院審理終結，依損壞公務員職務上掌管物品罪判刑5月。

經查，42歲李男有妨害自由、竊盜、毀損前科，今年2月29日凌晨開車行經市區，碰上警方執行盤查勤務，李見兩名員警上前通緝身分恐曝光，竟趁機開車衝撞兩人與偵防機車，導致機車警示燈損壞、車身裂開無法使用，李的車還差點撞上其中一名員警。

法官認為，李男素行不佳，已有多項前科，因通緝中遭遇警方依法執行攔檢勤務，竟開車衝撞警用機車，妨害國家公權力行使，嚴重危害公務員人身安全及公務執行，造成公務員職務上掌管物品損壞，對社會治安影響大，考量李坦承犯行，審酌依損壞公務員職務上掌管物品罪判刑5月，易科罰金15萬。

李姓男子今年2月凌晨開車行經新竹市區，期間遇上警方盤查，李因另案遭通緝，擔心身分曝光，竟駕車衝撞兩名員警與偵防機車。示意圖／報系資料照
李姓男子今年2月凌晨開車行經新竹市區，期間遇上警方盤查，李因另案遭通緝，擔心身分曝光，竟駕車衝撞兩名員警與偵防機車。示意圖／報系資料照

公務員 通緝

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