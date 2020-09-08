軍官勾結造船公司浮報上億 海陸高性能快艇爆偷工減料

國防部2008年間斥資7億7000多萬元採購20艘「高性能快艇」，賴姓情參官、蔡姓採購官卻和龍德造船公司黃姓負責人勾結；黃為牟利將快艇人員、武器載重減為一半，最後仍由賴、蔡蒙混驗收，3人涉嫌浮報價格1億多元。全案2010年爆發，歷經軍檢、高檢5次發回命令桃檢依貪汙罪嫌起訴3人。

檢方調查，賴男（55歲）、蔡男（55歲）當時各為軍情局情參官、軍備局商情處理處採購官，黃男（71歲）則是龍德造船公司負責人，因國防部2007年至2010年間為補充兩棲作戰用艦艇，提出軍購案7億7679萬2000元，預備籌購20艘高性能快艇，由軍情局先採購1艘，驗收合格在繼續買足。

賴負責辦理第1艘快艇（海龍4601）採購案，首次流標後二次開標時，黃意圖吃下所有20艘購案，以降價搶標、以小綁大手法，以1972萬元價格遠低於底價2300萬元、另兩家廠商開價得標。

而為符合作戰需求，高性能快艇契約中明定，包括油料、人員及彈藥機槍等，承載總重應達5490公斤，黃為降低成本從中獲利，以不符契約載重規格，將人員、武器載重從原本3000公斤，下降到1312公斤，其中武器、裝備載重僅預留512公斤，無法滿足作戰時需求。

賴明知載重不符，2008年目視驗收時缺乏20機砲槍、於宜蘭蘇澳港載重測試也未達標，竟通通蒙混過關，並由龍德公司獲取1972萬元工程費，最後被陸軍航特部發現才曝光。

檢方還查出，驗收後黃提出報價單，將每艘快艇浮報至2858萬元，遠高於投標時的1972萬元，賴則從中偷修改契約內容，下修滿載重量、最大船速，並在後續商情分析表，將每艘船價提高724萬元，再把舞弊的後續19艘快艇採購案資料提交採購中心。

蔡接手後卻和賴合作，再次浮報價格、數量，明知船體工法一樣、輪機相同，卻於差異分析羅列不實項目，配合龍德公司將船體結構、輪機設備、公務費及管理費，將每艘快艇報價拉高至2680萬元，最後拍板底價共5億600萬元。