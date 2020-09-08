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男子假冒送貨員送蜜餞詐財 法官判罰3千

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導

郭姓男子被控假冒送貨員向黃姓女被害人謊稱她先生訂購蜜餞到貨收完錢後，還騙她說因貨車不便開進巷內，他再到巷口貨車上取貨一去不回，涉嫌詐得1980元，事後黃女向蜜餞店家查證才知受騙。台南地院依詐欺取財罪，判處郭罰金3千元，得易服勞役，全案可上訴。

判決說，今年3月9日9點53分，郭（44歲）騎機車前往黃女位於柳營區 住處附近，再徒步前往黃女家中，向她佯裝為送貨員並謊稱說要收取貨款1980元，黃l女誤以為是先生訂購蜜餞到貨，當場交付現金2000元給郭，郭明再找付20元。

郭為取信黃女，進一步謊稱因貨車不便駛入巷弄內，須至巷口車上取貨，黃女不疑有他，郭離去後即未返回，經黃女向蜜餞商家查證後才知受騙，報警法辦、起訴。

法官審酌，郭不思以正當途徑獲取所需，竟佯裝送貨員詐取財物，守法觀念淡薄，完全未思及其行為對他人、社會造成危害，考量犯後坦承犯行態度，迄今未與被害人達成和解或賠償損失，量處其刑。

郭姓男子被控假冒送貨員送蜜餞，涉嫌詐得1980元，事後黃女向蜜餞店家查證才知受騙。台南地院依詐欺取財罪，判處郭罰金3千元。圖／本報資料照片
郭姓男子被控假冒送貨員送蜜餞，涉嫌詐得1980元，事後黃女向蜜餞店家查證才知受騙。台南地院依詐欺取財罪，判處郭罰金3千元。圖／本報資料照片

送貨員 詐欺

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