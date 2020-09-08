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見她美如天仙稍有酒意 偷親1下代價是5萬5千元
台中市民李姓男子於5月間在台灣大道，看到酒後年輕女子小蘋躺在路邊椅子上講電話，見她美貌竟從她的後方，親吻她的嘴巴後騎機車離去，經被害人報警，台中地院依違反性騷擾防治法將他判處拘役55日，得易科罰金，以新台幣每日1000元折算，代價是5萬5000元。可上訴二審。
法官審酌，李男與小蘋（化名）素不相識，僅為逞一己私慾，竟乘她醉酒不及抗拒之際，親吻她的嘴巴，危害小蘋的身體自主權，對社會風氣及治安顯有不良影響。惟念及被告犯後坦承，判處拘役，以資懲儆。
判決書指出，李男於5月15日凌晨2 時31分許，在台中市北區台灣大道1段某巷內，見小蘋躺在路邊椅子上講電話，基於意圖性騷擾之犯意，站在她的後方，並乘她不及抗拒之際，低頭從後方親吻她的嘴巴，旋即騎乘機車離去。經被害人報警處理。
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