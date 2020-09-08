退休教授高喊「槍斃蔡英文」無恐嚇主觀上犯意獲不起訴

民主監督聯盟今年6月間在凱道舉辦「悼念已故高雄市議長許崑源」活動，台北城市科大退休教授周明台上台時高喊「槍斃蔡英文」遭警方依恐嚇危害安全罪移送法辦。台北地檢署調查後，認為周男雖用字聳動、偏激，但屬政治性言論，也無主觀上犯意，日前不起訴。

今年6月13日下午，民主監督聯盟在凱達格蘭大道舉辦活動，邀請支持者上台表達意見。周明台在舞台上表示，「國民黨主席江啟臣叫我們不要報復性罷免，我們就是要」、「對付民進黨只有一個辦法，就是跟他殺、殺、殺，殺到底。」

周率眾分別連續高喊3聲口號：「罷掉蔡英文！」、「槍斃蔡英文！」案經中正一分局蒐證並將周男移送偵辦，周男辯稱當時現場民眾氣氛高昂，自己受到反蔡氛圍感染，認為她會給台灣很大危險，會說「槍斃」的意思是透過法律程序讓蔡下台。

檢方認為，周男當天發言主要是表達不滿罷免高雄市前市長韓國瑜，屬於對國家政治、公共事務意見表達的政治性言論；該言論縱使用過於聳動、偏激文字，也是用來抒發個人的政治意見。