士檢外聘保全涉偷拍女子如廁 20多人受害

士林地檢署。圖／本報資料照片

士林地檢署一名外聘汪姓保全涉在偵查庭外女廁偷拍，士林地檢署今天偵結，認定有20多人受害，汪姓保全犯後態度不佳，依妨害祕密罪起訴，建請法院從重量刑。

臉書「靠北書記官」粉專7月間指出「堂堂北部某地檢署偵查庭外女廁發生保全偷拍事件」，士林地檢署後來證實，一名外聘汪姓保全涉案，已新台幣5萬元交保，並要求保全公司將他辭退。士林地檢署加強安全維護，女廁現在隔間門縫加裝隔板，也加強巡邏。

士林地檢署起訴書指出，汪姓保全應於偵查大樓2樓、4偵查庭外，執行偵查庭外安全維護及引導勤務，卻擅離職守，竟尾隨被害人或進入廁所躲藏的方式，在女廁內的隔間或走道空間，將手機放置隔板縫隙或高舉手機在隔板上方開啟錄影女子如廁。

起訴指出，其中一名女子即時察覺，大聲呼喊，法警隨即壓制汪男，並以現行犯移送檢察官，汪男當時供稱，壓力太大，臨時起意這是第一次犯；檢方將汪男手機以數位採證還原後，查獲有20多名被害人，汪男才坦承歷次犯行。

檢方通知眾多被害人作證，這些女子得知遭偷拍，受到極大驚嚇，心理受重創並感到焦慮不安、不信任等情緒，日常生活因此受影響。

檢察官考量汪男用手機攝影方式侵害被害人如廁的私密空間，漠視他人隱私，且在司法機關為警衛職務，罔顧他人信任，擅自侵入廁所，可見犯罪手段惡劣，犯罪所生危害甚鉅，汪男及保全公司迄今未能賠償被害人任何損失，犯後態度難認良好，依妨害祕密罪起訴，建請法院從重量刑。