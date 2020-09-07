快訊

旅遊社實體門市關門潮！雄獅宣布年底前「一周關一家」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無照又酒駕！高中生闖紅燈撞凹皮卡 昏迷指數3

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣仁愛鄉中正村葉姓高中生上周六與朋友到埔里喝酒唱歌，期間外出卻無照酒駕騎車，還沒戴安全帽，行經中正、信義路口時違規闖紅燈，連人帶車直接撞上一台皮卡，因人車噴飛落地，頭部受創，昏迷指數3仍在加護病房與死神拔河。

警方調查，16歲葉生，平時在外地就讀高中體育班，周末休假才回部落，而上周六（5日）晚上，他與多名國中同學一起赴埔里鎮唱歌，歡唱時有喝酒，期間向同伴借車外出，未料卻在中正路、信義路口發生車禍。

當時葉生騎車由中正路往籃城方向行駛，行經中正、信義路口時違規闖紅燈，因此撞上綠燈直行、信義路往大城里方向的皮卡，巨大撞擊力道造成皮卡左後車門凹陷，葉連人帶車被噴飛並落地，而因他未戴安全帽，頭、胸受到重創。

救護人員表示，到場時，傷者已陷入昏迷，當下緊急施予CPR緊急送往埔里基督教醫院，但仍未轉醒，因此轉送中山醫學大學附設醫院救治。據了解，經抽血換算呼氣酒測值高達0.985，目前人還在加護病房，昨天昏迷指數3，狀況仍危急。

仁愛中正村居民則表示，部落內未成年無照騎車狀況普遍，尤其是周末假日，他們很常騎車往返埔里和部落，過去也曾發生多起事故，盼家長要約束，警方或相關單位也要加強取締或宣導；與葉生的同校師生則為他集氣，盼他早日清醒。

警方則表示，經統計，9月交通大執法上路後，首周就已取締違規達180件，其中以汽機車闖紅燈、紅燈右轉為大宗，後續警方持續加強執法力度，對於無照、酒駕等也會特別關注，也呼籲民眾遵守交通規則，勿以身試法。

南投縣葉姓高中生無照酒駕騎車，又未戴安全帽，闖紅燈發生車禍，頭部受創重傷昏迷。圖／讀者提供
南投縣葉姓高中生無照酒駕騎車，又未戴安全帽，闖紅燈發生車禍，頭部受創重傷昏迷。圖／讀者提供

埔里 酒駕 未成年

延伸閱讀

南投縣路口安全大執法近千件 一周開罰180萬

1分鐘撞7輛車！酒駕男闖紅燈肇逃 又撞上停等紅燈機車

桃市交通大執法 闖紅燈占8成

賊星該敗！男子偷車酒駕 撞山壁後再偷車酒駕又撞山壁

相關新聞

無照又酒駕！高中生闖紅燈撞凹皮卡 昏迷指數3

南投縣仁愛鄉中正村葉姓高中生上周六與朋友到埔里喝酒唱歌，期間外出卻無照酒駕騎車，還沒戴安全帽，行經中正、信義路口時違規闖...

上健身房遇到消費糾紛怎麼辦？律師籲：練身體前先練好法律

隨著民眾生活型態改變，缺乏運動成了上班族的宿命，但都市水泥叢林綠地稀少，提供室內運動的健身中心應運而生。據統計，全國健身中心、健康俱樂部家數，已從2018年1月的373家，成長到2019年8月的580家，2018年底營業額也突破新台幣一百億元，產業規模相當可觀。

防多重障礙女兒躁動綑綁致死 法官判媽媽緩刑

基隆市李姓女子長年照顧多重障礙女兒，因女兒情緒不穩，並有過度肢體動作，李女用童軍繩墊毛巾套住女兒脖子，還綁住手腳，造成女...

「殺死妳切成塊...」妻不堪當夫洩慾對象法院准離婚

一名妻子控訴丈夫多次強迫她發生性行為，視她為洩慾對象，還出言「妳就告我強姦啊，就看妳有沒有命走到法院告我」，又懷疑她外遇...

思覺失調無罪萬靈丹失效 確診男性侵判刑10月

胡姓男子性侵少女依對14歲以上、未滿16歲女子為性交罪起訴。審判中，胡提精神抗辯，他的律師主張胡是「思覺失調症」確診者，...

國民法官分區說明首場選台中？許宗力：司法改革發源地

國民法官法已由總統公布，將在2023年1月1日施行，為讓審、檢、辯更加了解國民法官的新制及內容，司法院特別從9月開始，將...

老媽被老爸剁成7塊 兒子要求法官判父親死刑

男子陳登科不滿財產分配，殺了結婚卅年的簡姓妻子後「大卸七塊」，法院審理時還提出鬼怪辯詞，桃園地院認為他手段凶殘，依殺人、...

一票一千！前高縣議員何堅心買票賄選 判刑3年4月定讞

連任兩屆前高雄縣議員何堅心前年第三度挑戰縣市合併後市議員，以每票1000元賄選，高雄高分院更一審認定他花3萬元買票，依違...

婦人騎樓躲雨被拖進暗巷性侵 色狼延押不得交保

林姓男子去年6月在桃園的巷弄內見一名婦人在騎樓下躲雨，竟起色心，拿出水果刀脅迫，將她拉進暗巷內性侵，還恫嚇「妳再發出聲音...

失業工人上網PO文謊稱有口罩可賣 詐得7千被判1年1月

張姓工人失業後缺錢購買遊戲點數，今年2月間涉嫌上網散布拍賣販售醫療口罩不實訊息，施姓被害人信以為真，得標後匯款7千元向張...

運貨到東沙 海巡上士詐「運費」

海巡署警衛隊第五中隊上士謝姓男子，任職海巡署東南沙分署後勤科辦事員時，涉趁辦理商請海巡委託商船載運貨櫃業務時，向執行南海...

人妻一早未到婆婆靈堂跪念經 大姑們動手嗆：不能教訓？

高雄黃姓女子前年婆婆過世，跟邱姓丈夫返家奔喪，卻疑一早為了餵孩子尚未到靈前跪著念經，與兩名大姑起爭執，事後提告2大姑對她...

熱門新聞

人妻一早未到婆婆靈堂跪念經 大姑們動手嗆：不能教訓？

瘋狗浪打向大溪漁港釀4死 事發前釣客身影曝光

宜蘭大溪漁港燈塔9名釣客被大浪捲落海 5人救起無心跳

影／加利公司牆上「發財祕笈」 林明進：為了警惕自己不要學

宜蘭大溪漁港燈塔7、8名釣客被大浪打落海 搶救中

大溪漁港釣客落海4人無生命跡象 獲救者：當時連3大浪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。