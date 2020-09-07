無照又酒駕！高中生闖紅燈撞凹皮卡 昏迷指數3

南投縣仁愛鄉中正村葉姓高中生上周六與朋友到埔里喝酒唱歌，期間外出卻無照酒駕騎車，還沒戴安全帽，行經中正、信義路口時違規闖紅燈，連人帶車直接撞上一台皮卡，因人車噴飛落地，頭部受創，昏迷指數3仍在加護病房與死神拔河。

警方調查，16歲葉生，平時在外地就讀高中體育班，周末休假才回部落，而上周六（5日）晚上，他與多名國中同學一起赴埔里鎮唱歌，歡唱時有喝酒，期間向同伴借車外出，未料卻在中正路、信義路口發生車禍。

當時葉生騎車由中正路往籃城方向行駛，行經中正、信義路口時違規闖紅燈，因此撞上綠燈直行、信義路往大城里方向的皮卡，巨大撞擊力道造成皮卡左後車門凹陷，葉連人帶車被噴飛並落地，而因他未戴安全帽，頭、胸受到重創。

救護人員表示，到場時，傷者已陷入昏迷，當下緊急施予CPR緊急送往埔里基督教醫院，但仍未轉醒，因此轉送中山醫學大學附設醫院救治。據了解，經抽血換算呼氣酒測值高達0.985，目前人還在加護病房，昨天昏迷指數3，狀況仍危急。

仁愛中正村居民則表示，部落內未成年無照騎車狀況普遍，尤其是周末假日，他們很常騎車往返埔里和部落，過去也曾發生多起事故，盼家長要約束，警方或相關單位也要加強取締或宣導；與葉生的同校師生則為他集氣，盼他早日清醒。