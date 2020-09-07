男子搶超商關13年出獄4個月又搶 法官准押！

毛姓男子昨天凌晨持水果刀搶劫台北市一家超商，得手現金400元及2張電話卡，騎Ubike跑到萬華洗三溫暖，警方循線進入三溫暖查訪，發現他在視聽室呼呼大睡，將他逮回偵詢。毛原本否認犯行，最後才改口坦承，被依強盜罪嫌送辦，士林地檢署聲押獲准。

2006年12月，毛在大安區和平東路持刀搶劫6700元，之後再半年內連續犯下10多起強盜案，隔年入監服刑，今年5月出獄，4個月後又以相同手法搶劫超商。

法官認為，毛所涉的罪為最輕本刑五年以上之罪，他犯案前後皆戴口罩、手套離開，又曾多次犯加重強盜罪，有反覆實施之虞，嚴重危害社會治安，予以羈押。