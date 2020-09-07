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用「黑真輸」抹黑歐金獅 檢認台灣國語讀音相同起訴

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北一名呂姓男子前年九合一選舉期間，涉嫌在LINE群組以諧音「黑真輸」影射新北市議員候選人歐金獅，並稱「這個人前科累累達到30多項」，被控妨害名譽及違反選罷法；呂矢口否認，但檢察官認為「黑真輸」台語與歐金獅台灣國語發音相同，呂又曾說「有賄選被關在監獄土城9個多月」等語，今天依違反選罷法起訴。

起訴指出，呂男明知歐金獅已經登記參選第3屆新北市議員，其人品、操守攸關民眾投票意向，10月9日仍在LINE群組散布不實訊息。事後，有網友請呂說明，呂則回應「改天我拿資料給你看比較直接又清楚」，又說「你應該知道他做什麼事業….本身又有賄選被關在監獄土城9個多月」等語，因此挨告。

偵訊時，呂男坦承LINE群組內的對話，但否認有誹謗或違反選罷法的犯意，辯稱「黑真輸」和歐金獅的台語發音完全不一樣，自己也沒有針對任何人，言論只是表達不要讓黑道、金牛當選，希望黑道與金牛都選輸。

但是，檢方調查「黑真輸」台語和歐金獅的台灣國語發音「完全相同」，而呂男又曾多次提告歐金獅詐欺，加上內容又提到「有賄選被關」等語，顯示針對特定對象，因此認定他涉犯公職人員選舉罷免法的意圖使人不當選罪。

新北一名呂姓男子前年九合一選舉期間，涉嫌在LINE群組以諧音「黑真輸」指涉新北市議員候選人歐金獅，稱「這個人前科累累達到30多項」，今天被新北地檢署依違反選罷法起訴。示意圖／Ingimage
新北一名呂姓男子前年九合一選舉期間，涉嫌在LINE群組以諧音「黑真輸」指涉新北市議員候選人歐金獅，稱「這個人前科累累達到30多項」，今天被新北地檢署依違反選罷法起訴。示意圖／Ingimage

選罷法 賄選

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