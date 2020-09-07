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五金行老闆私下繁殖法鬥 辱罵動保稽查人員遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇/台北即時報導

北市松山區一家五金行黃姓老闆，遭民眾檢舉私自繁殖法國鬥牛犬，而台北市動保處吳姓、周姓人員去年3月間前往查緝，表明身分後黃男憤而降下鐵門、硬把兩人推出門外、夾傷周男手部，甚至辱罵髒話。台北地檢署調查後，今依妨害公務等罪嫌起訴黃男。

檢方調查，黃姓老闆（52歲）在松山區八德路一帶開五金行，卻未經許可私自繁殖法國鬥牛犬，違反動物保護法相關規定。經民眾檢舉後，北市動保處吳姓、吳姓稽查人員於去年3月20日下午2點55分左右登門稽查。

豈料，兩人表明來意及身分後，黃男竟心生不滿，態度強硬地降下鐵門並把兩人推出去。拉扯過程中造成周男手部被夾傷，黃男出言侮辱說：「我叫你出去，你去死喔，你娘XX。」

雖然黃男否認私下繁殖犬隻，但稽查人員在現場發現5、6隻法鬥幼犬，認為確實違反動保法，隨即沒入犬隻並函送法辦。黃男到案後，承認當天兩人有去五金行，但仍然否認繁殖。

黃男辯稱，誤以為這兩名動保處稽查人員是詐騙集團，才會把他們推出門外而非配合執行公務。檢察官調查後，由於傷害罪部分周男未提告，今依妨害公務、侮辱公務員等罪嫌起訴他。

北市松山區一家五金行黃姓老闆罵台北市動保處吳姓、周姓人員髒話。台北地檢署今依妨害公務等罪嫌起訴黃男。圖／本報資料照
北市松山區一家五金行黃姓老闆罵台北市動保處吳姓、周姓人員髒話。台北地檢署今依妨害公務等罪嫌起訴黃男。圖／本報資料照

北市 妨害公務 法國

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