防多重障礙女兒躁動綑綁致死 法官判媽媽緩刑

基隆市李姓女子長年照顧多重障礙女兒，因女兒情緒不穩，並有過度肢體動作，李女用童軍繩墊毛巾套住女兒脖子，還綁住手腳，造成女兒多處外傷，腹腔出血、顱腦損傷死亡。檢方偵訊後依過失致死罪嫌起訴李女，法院審結，以李女一時失慮才犯罪，判刑2個月，緩刑2年。全案可上訴。

基隆地方法院判決指出，李女的女兒患有癲癇、自閉、智能等多重障礙，情緒不穩定，時常吵鬧不休及過度肢體動作。今年2月10日深夜在兩人住處，李女用買來的童軍繩綁毛巾，再套在女兒脖子，再用2條童軍繩把女兒的雙手交叉綁住，2條童軍繩把女兒的雙腳交叉綁住。

李女隔天下午1點多發現女兒死亡，檢察官相驗死者頭、頸、胸、腹部及四肢多處外傷，並因腹腔出血、顱腦損傷及呼吸衰竭死亡。檢方認為，李女照顧癲癇患者，不需將其束縛，偵查後依過失致死罪嫌起訴李女。

李女在警詢、檢察官偵查及法院審理時都自白犯案，法官調查相關事證，認定李女過失行為與被害人死亡具相當因果關係，認定犯行。審酌李女因長期照護其患有癲癇等精神疾患，生活狀況不佳的女兒，各種壓力長期累積造成身心俱疲，一時失慮才犯過失罪行，事後極度悔恨態度，判刑2個月，如易科罰金，以1千元折算1日。