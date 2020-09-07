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「殺死妳切成塊...」妻不堪當夫洩慾對象法院准離婚
一名妻子控訴丈夫多次強迫她發生性行為，視她為洩慾對象，還出言「妳就告我強姦啊，就看妳有沒有命走到法院告我」，又懷疑她外遇威脅「殺死妳，還要把妳切成一塊一塊的」等語，她提告訴請離婚，台北地方法院根據錄音譯文等證據，認定妻子主張真實，雙方婚姻難以回復，判准雙方離婚，可上訴。
妻子主張，兩人結婚後，丈夫脾氣暴躁常以言語羞辱她，而她生病住院開刀，丈夫沒有到醫院照顧，也未負擔醫療費，反而在她返家休養期間，要求找工作負擔房租；再者，丈夫對她及不尊重，屢強迫發生性關係、要求口交，視她為滿足性慾的對象。
妻子受不了長期言語暴力，搬家分居至今，但丈夫仍不斷傳訊息騷擾，更懷疑她外遇，威脅要向父母告狀，藉此要求她履行夫妻同居義務，兩人感情蕩然無存，訴請離婚。
丈夫抗辯，妻子長達半年時間以身體不適拒絕發生關係，同時他也接到多通電話騷擾，內容是妻子和其他男人的性愛對話，他才要求妻子如果有外遇可以明說，未料妻子直接提離婚，當時又值他工作旺季，才會無意口出惡言。
法院根據妻子提出的錄音譯文，丈夫多次出言「那妳就告我強姦啊，就看妳有沒有命走到法院去告我」、「要是被我發現離婚前有別的男人的話，妳就會像電視那樣，殺死妳，還要把妳切成塊」、「妳這種人，就一個字，賤」。
法院認為，相關證據足以證明妻子不堪受辱，雖丈夫抗辯妻子拒絕發生關係、接到騷擾電話、只是一時氣話等，但未提出證據，難以採信他的說詞，且丈夫開庭二度未到庭，認為雙方感情難以回復，判准兩人離婚。
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