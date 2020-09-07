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老媽被老爸剁成7塊 兒子要求法官判父親死刑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

男子陳登科不滿財產分配，殺了結婚卅年的簡姓妻子後「大卸七塊」，法院審理時還提出鬼怪辯詞，桃園地院認為他手段凶殘，依殺人、損壞屍體罪判他死刑。高等法院今傳一審時做精神鑑定的桃園療養院張姓醫師、發現母親頭顱的女兒作證，而兒子以「被害者家屬、加害者家屬身分」要求合議庭判父親最嚴厲之刑，以還母親公平正義。

陳（69歲）1987年結婚，2016年4月時離婚，但2017年8月又「破鏡重圓」。前年5月25日，陳要求妻子依約支付離婚財產分配遭拒，一氣之下拿刀揮砍又摀住她口鼻致死。女兒發現母親失蹤，又見浴室有血跡，起疑心，她怕父親滅證，抓了一袋裝有屍塊的塑膠袋到派出所報案，一打開才驚見是母親的頭顱，嚇壞了。

桃園地院將陳送精神鑑定，結果無足夠證據顯示陳在案發時辨識行為違法能力有顯著降低等情況。陳的子女也證稱，父親平常和人可以正常溝通。

桃院考量，兩公約施行法公布生效後，「廢除死刑為目標」雖為台灣成文法所設定目標，但仍僅止於「目標」；立法廢除死刑前，法院仍應依法審判，不得以「廢除死刑」為由拒絕適用死刑。而陳只因財產糾紛，剝奪結婚數十年的配偶生命，桃院認為手法極其凶殘，判處極刑。

高院本月3日審理時，傳鑑定陳有無「就審能力」的三軍總醫院北投分院醫師作證，因鑑定報告指陳「部分障礙」，這也讓檢、辯各自解讀。高院今傳最初鑑定的桃園療養院張姓醫師，因桃療的鑑定報告顯示陳犯案時未明顯受精神疾患影響，被認為對陳不利，陳的辯護律師數度詰問何以陳有持續性憂鬱症，卻鑑定行凶時與病症沒有關聯？

張姓醫師指出，情緒障礙不等於精神症狀，陳登科指妻子外遇、和兒子亂倫，這不是一句「妄想」就可以交代。張說，陳在犯案後才說是「木頭阿姨」殺害妻子，但兒子和女兒卻從沒聽過「木頭阿姨」之說，張再三強調「不是自己說有幻覺就有幻覺」。

高院今開庭時，陳登科的兒子和女兒待在指認法庭，不願與父親面對面。女兒表示，她在2003年結婚後就搬出去，但因小孩子就學之故，每星期都會回家5天；她指父母離婚後常起爭執，父親精神狀況未異常，也沒聽過他說「木頭阿姨」的事。女兒回憶事發當日，她下班後急著找媽媽，沒有注意爸爸的狀況、有無飲酒。

陳登科則向審判長說，只有夫婦倆間才知道木頭阿姨。

高院定9日早上言詞辯論，陳的兒子表示不希望再來法庭，他只希望媽媽能得到公平正義的審判，讓司法處父親最嚴厲之刑；他說，自己是以被害者和加害者雙重立場來表示這意見。

男子陳登科不滿財產分配，殺了結婚卅年的簡姓妻子後「大卸七塊」，兒子希望法官處父親最嚴厲之刑。記者王宏舜／攝影
男子陳登科不滿財產分配，殺了結婚卅年的簡姓妻子後「大卸七塊」，兒子希望法官處父親最嚴厲之刑。記者王宏舜／攝影

死刑 結婚

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