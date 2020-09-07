聽新聞
test
0:00 / 0:00
國民法官分區說明首場選台中？許宗力：司法改革發源地
國民法官法已由總統公布，將在2023年1月1日施行，為讓審、檢、辯更加了解國民法官的新制及內容，司法院特別從9月開始，將在北、中、南、東舉辦四場分區說明會，而首場今天就選擇在台中地方法院舉辦，司法院長許宗力致詞時，特別提到因為台中是司法改革發源地。
司法院長許宗力也在開場致詞時提到，為何首場選擇在台中地院舉辦，因為過去台中就是被視為是司法改革的發源地，所以這次國民法官屬於重大的司法改革，對台灣司法影響深遠，因此首場分區說明會就選在台中，具有特別意義。
台中地院行政庭長林源森表示，因應國民法官法已由總統公布，將在3年後施行，司法院也會舉辦4場分區說明會，邀請法官、檢察官、律師與會，讓審、檢、辯了解國民法官新制的內容，讓未來舉辦「國民法官模擬法庭」及各項準備措施能順利推展，司法院許院長宗力、秘書長林輝煌都參與。
林源森說，今天的議程除了有司法院長許宗力、台中地院長江錫麟致詞、刑事廳長彭幸鳴業務報告外，也找來台中高分院的法官邱鼎文，以「國民法官說法與解析」為題報告，今天總計有來自中部地區的法官、檢察官、律師、律師公會等人參與，現場約百餘人與會。
林源森說，為何台中會被認為是司法改革的發源地，主因是1993年底時，台中地院的法官林志忠、呂太郎、林輝煌、陳漢洲等人召開記者會，要求事務分配回歸法官會議，展開了法官自治運動，所以台中地院也被視為是司法改革的發源地。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言