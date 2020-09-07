國民法官分區說明首場選台中？許宗力：司法改革發源地

國民法官法已由總統公布，將在2023年1月1日施行，為讓審、檢、辯更加了解國民法官的新制及內容，司法院特別從9月開始，將在北、中、南、東舉辦四場分區說明會，而首場今天就選擇在台中地方法院舉辦，司法院長許宗力致詞時，特別提到因為台中是司法改革發源地。

司法院長許宗力也在開場致詞時提到，為何首場選擇在台中地院舉辦，因為過去台中就是被視為是司法改革的發源地，所以這次國民法官屬於重大的司法改革，對台灣司法影響深遠，因此首場分區說明會就選在台中，具有特別意義。

台中地院行政庭長林源森表示，因應國民法官法已由總統公布，將在3年後施行，司法院也會舉辦4場分區說明會，邀請法官、檢察官、律師與會，讓審、檢、辯了解國民法官新制的內容，讓未來舉辦「國民法官模擬法庭」及各項準備措施能順利推展，司法院許院長宗力、秘書長林輝煌都參與。

林源森說，今天的議程除了有司法院長許宗力、台中地院長江錫麟致詞、刑事廳長彭幸鳴業務報告外，也找來台中高分院的法官邱鼎文，以「國民法官說法與解析」為題報告，今天總計有來自中部地區的法官、檢察官、律師、律師公會等人參與，現場約百餘人與會。