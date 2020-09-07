聽新聞
test
0:00 / 0:00
一票一千！前高縣議員何堅心買票賄選 判刑3年4月定讞
連任兩屆前高雄縣議員何堅心前年第三度挑戰縣市合併後市議員，以每票1000元賄選，高雄高分院更一審認定他花3萬元買票，依違反選罷法交付賄賂罪判3年4月徒刑，褫奪公權3年；案件上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。
何堅心（72歲）曾當選前高雄縣第9、10屆議員，他2010年、2014年、2018年皆以無黨籍參選市議員均落敗，而他2018年11月21日為求3天後選舉能順利當選，晚間開車到林姓選民住處交付3萬元，讓林尋找30名願意收賄對象，以每票1000元買票，林姓選民事後將錢分給妻子、兒女和親戚等人，要求他們依約定投給何堅心。
何堅心審理時否認買票，但林姓選民對於交付現金過程、協助賄選的對象，說法始終一致且明確，一審判4年半徒刑、褫奪公權4年；二審改依交付賄賂罪判3年8月，褫奪公權4年。
最高法院撤銷發回後，更一審合議庭認為，何堅心被控向曾姓選民行賄部分，根據通訊監察譯文、監視器，都無法證明何堅心有交付現金，此部分改判無罪，僅依賄選林姓選民部分判3年4月徒刑，褫奪公權3年。
何堅心2018年才因涉高雄農田水利會補選會長買票案，遭判半年徒刑定讞，而他5年內又犯類似的妨害選舉公正案件，須加重刑責，更一審依違反選罷法交付賄賂罪判3年4月徒刑，褫奪公權3年；最高法院駁回上訴，全案定讞。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言