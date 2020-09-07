一票一千！前高縣議員何堅心買票賄選 判刑3年4月定讞

連任兩屆前高雄縣議員何堅心前年第三度挑戰縣市合併後市議員，以每票1000元賄選，高雄高分院更一審認定他花3萬元買票，依違反選罷法交付賄賂罪判3年4月徒刑，褫奪公權3年；案件上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

何堅心（72歲）曾當選前高雄縣第9、10屆議員，他2010年、2014年、2018年皆以無黨籍參選市議員均落敗，而他2018年11月21日為求3天後選舉能順利當選，晚間開車到林姓選民住處交付3萬元，讓林尋找30名願意收賄對象，以每票1000元買票，林姓選民事後將錢分給妻子、兒女和親戚等人，要求他們依約定投給何堅心。

何堅心審理時否認買票，但林姓選民對於交付現金過程、協助賄選的對象，說法始終一致且明確，一審判4年半徒刑、褫奪公權4年；二審改依交付賄賂罪判3年8月，褫奪公權4年。

最高法院撤銷發回後，更一審合議庭認為，何堅心被控向曾姓選民行賄部分，根據通訊監察譯文、監視器，都無法證明何堅心有交付現金，此部分改判無罪，僅依賄選林姓選民部分判3年4月徒刑，褫奪公權3年。