婦人騎樓躲雨被拖進暗巷性侵 色狼延押不得交保

林姓男子去年6月在桃園的巷弄內見一名婦人在騎樓下躲雨，竟起色心，拿出水果刀脅迫，將她拉進暗巷內性侵，還恫嚇「妳再發出聲音要讓妳死」。桃園地院依攜帶兇器強制性交罪判林9年徒刑，案件上訴高等法院，因羈押期將屆，高院裁定自9月12日起延長羈押2月。

林姓男子曾因攜帶兇器強制性交未遂，與其他案件合併執行5年8月，2015年9月20日縮短刑期執行完畢，本次犯行，被認定應依累犯規定加重其刑。

48歲的婦人表示，去年6月14日凌晨她在騎樓下躲雨，林姓男子起先在她身邊徘徊、滑手機，後來卻拉她進暗巷，並徒手毆打她；她想反抗，但仍遭摸胸、褪去外褲與內褲性侵。她說，想要出手搶對方的刀子，但她力氣比對方小，不但沒搶成，反而在手上留下很多傷口；她記得頭、背部和腳都是在地上滑，鞋子還掉在外面，地面是粗糙的、很髒。

被害人事後向桃園市警八德分局報案，警方循線逮人。林在警詢時承認拉婦人進巷內，過程中因婦人跌倒在地，他拉不起來，才強行將她拖進去旁邊小巷子內；婦人大叫，他要求不要出聲，說「不叫就不會傷害妳」。

桃園地院認為林姓男子只是為了滿足自己的性慾，就拉不相識的人性侵，不尊重被害人性自主權，且被害人事後身心狀況不穩定，有明顯創傷反應，不宜輕縱。