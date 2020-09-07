失業工人上網PO文謊稱有口罩可賣 詐得7千被判1年1月

張姓工人失業後缺錢購買遊戲點數，今年2月間涉嫌上網散布拍賣販售醫療口罩不實訊息，施姓被害人信以為真，得標後匯款7千元向張購買口罩，施匯款後，遲未收到口罩，才知受騙報警法辦、起訴。台南地院依張違反以網際網路傳播工具，對公眾散布而犯詐欺取財罪，判處徒刑1年1月，全案可上訴。

判決說，張姓工人因缺錢花用，今年2月1日凌晨1點56分至同年月3日晚間7點56分，在拍賣網站上刊登出售活性碳口罩或醫療口罩不實訊息，施姓男子2月3日晚間7點多上網瀏覽後，下標向張購買醫療口罩1箱，同日晚間8時6分，依指示將7000元匯至網路購物平台請虛擬帳號。

張馬上將該筆款項向不知情網路購物平台賣家，用以購買遊戲點數卡花用殆盡。因施匯款後，遲未收到向張訂購口罩，才知受騙而報警處理法辦，案經南檢起訴。方為警循線查獲上情。

法官認為，張觸犯刑法第339條4第1項第3款，以網際網路傳播工具，對公眾散布而犯詐欺取財罪，並審酌張明知沒有醫療口罩可供販售，僅因缺錢購買遊戲點數，即在網路上散布販售醫療口罩訊息，利用國人因新冠肺炎所引起恐慌，口罩需求量大增情況下，使施匯款向他訂購買口罩。