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失業工人上網PO文謊稱有口罩可賣 詐得7千被判1年1月

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

張姓工人失業後缺錢購買遊戲點數，今年2月間涉嫌上網散布拍賣販售醫療口罩不實訊息，施姓被害人信以為真，得標後匯款7千元向張購買口罩，施匯款後，遲未收到口罩，才知受騙報警法辦、起訴。台南地院依張違反以網際網路傳播工具，對公眾散布而犯詐欺取財罪，判處徒刑1年1月，全案可上訴。

判決說，張姓工人因缺錢花用，今年2月1日凌晨1點56分至同年月3日晚間7點56分，在拍賣網站上刊登出售活性碳口罩或醫療口罩不實訊息，施姓男子2月3日晚間7點多上網瀏覽後，下標向張購買醫療口罩1箱，同日晚間8時6分，依指示將7000元匯至網路購物平台請虛擬帳號。

張馬上將該筆款項向不知情網路購物平台賣家，用以購買遊戲點數卡花用殆盡。因施匯款後，遲未收到向張訂購口罩，才知受騙而報警處理法辦，案經南檢起訴。方為警循線查獲上情。

法官認為，張觸犯刑法第339條4第1項第3款，以網際網路傳播工具，對公眾散布而犯詐欺取財罪，並審酌張明知沒有醫療口罩可供販售，僅因缺錢購買遊戲點數，即在網路上散布販售醫療口罩訊息，利用國人因新冠肺炎所引起恐慌，口罩需求量大增情況下，使施匯款向他訂購買口罩。

法官認為，張的行為除造成施財產損失外，更嚴重破壞網路交易的安全性，使從事網路交易公眾喪失對於彼此的信賴感，危害實在不小，但念在張犯後坦承犯行，表示願意賠償損失，但施表示不需要賠償，只要張以後不要再犯即可，張犯後態度尚可，目前失業，失業前擔任粗工等情狀，量處其刑。

張姓工人被控涉嫌在網路上散布販售醫療口罩不實訊息，詐得7千元。台南地院依張違反以網際網路傳播工具，對公眾散布而犯詐欺取財罪，判處徒刑1年1月，全案可上訴。圖／本報資料照片
張姓工人被控涉嫌在網路上散布販售醫療口罩不實訊息，詐得7千元。台南地院依張違反以網際網路傳播工具，對公眾散布而犯詐欺取財罪，判處徒刑1年1月，全案可上訴。圖／本報資料照片

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