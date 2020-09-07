聽新聞
test
0:00 / 0:00
失業工人上網PO文謊稱有口罩可賣 詐得7千被判1年1月
張姓工人失業後缺錢購買遊戲點數，今年2月間涉嫌上網散布拍賣販售醫療口罩不實訊息，施姓被害人信以為真，得標後匯款7千元向張購買口罩，施匯款後，遲未收到口罩，才知受騙報警法辦、起訴。台南地院依張違反以網際網路傳播工具，對公眾散布而犯詐欺取財罪，判處徒刑1年1月，全案可上訴。
判決說，張姓工人因缺錢花用，今年2月1日凌晨1點56分至同年月3日晚間7點56分，在拍賣網站上刊登出售活性碳口罩或醫療口罩不實訊息，施姓男子2月3日晚間7點多上網瀏覽後，下標向張購買醫療口罩1箱，同日晚間8時6分，依指示將7000元匯至網路購物平台請虛擬帳號。
張馬上將該筆款項向不知情網路購物平台賣家，用以購買遊戲點數卡花用殆盡。因施匯款後，遲未收到向張訂購口罩，才知受騙而報警處理法辦，案經南檢起訴。方為警循線查獲上情。
法官認為，張觸犯刑法第339條4第1項第3款，以網際網路傳播工具，對公眾散布而犯詐欺取財罪，並審酌張明知沒有醫療口罩可供販售，僅因缺錢購買遊戲點數，即在網路上散布販售醫療口罩訊息，利用國人因新冠肺炎所引起恐慌，口罩需求量大增情況下，使施匯款向他訂購買口罩。
法官認為，張的行為除造成施財產損失外，更嚴重破壞網路交易的安全性，使從事網路交易公眾喪失對於彼此的信賴感，危害實在不小，但念在張犯後坦承犯行，表示願意賠償損失，但施表示不需要賠償，只要張以後不要再犯即可，張犯後態度尚可，目前失業，失業前擔任粗工等情狀，量處其刑。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言