人妻一早未到婆婆靈堂跪念經 大姑們動手嗆：不能教訓？

高雄黃姓女子前年婆婆過世，跟邱姓丈夫返家奔喪，卻疑一早為了餵孩子尚未到靈前跪著念經，與兩名大姑起爭執，事後提告2大姑對她掌摑、丟塑膠椅，黃女丈夫作證也挺妻子；一審依傷害罪判2名大姑分別拘役55日，易科罰金5萬5000元。高雄高分院維持原判定讞。

全案發生在2018年7月24日，黃姓人妻指控，婆婆過世她跟邱姓丈夫回家奔喪，大姑們說「媳婦每天一早都要跪著念經」，但她先帶小孩在房間吃飯，丈夫的四姊便上來多次、問為何不下樓，她回稱餵完小孩就下去，丈夫四姊竟搬桌椅到房間說「沒關係我就在這邊看妳」，監視著她行動。

黃姓人妻指出，之後她下樓跟丈夫講了四姊的行為，丈夫也不高興，大聲說「依照公平原則，如果我們不能在樓上餵小孩，為何她們的小孩可以在樓上吹冷氣睡覺？」接著大家於靈堂前面，大姑們開始指責她，二姊打她兩巴掌、四姊拿椅子丟她，丈夫趕緊跑來阻擋。

邱姓丈夫也證稱，雙方起衝突時，兩個姊姊還氣得直說「為什麼大姑就不能教訓媳婦」。

黃女事後自拍左臉頰紅腫挫傷、左前臂及大腿有擦挫傷，也前往驗傷；兩名大姑審理辯稱有發生爭執，是弟弟腳踹胞姊，他們沒跟弟媳起爭執。

法官認為，當時靈堂前聚集許多家族成員，黃女的丈夫不太可能隨意誣指，否則恐面臨家族長輩指責及擾亂母親後事的不孝名聲，採信說詞，判兩名大姑犯傷害罪嫌。