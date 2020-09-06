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妻遭家暴接受安置 丈夫找不到人揚言點瓦斯自殺被判刑

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市陳姓男子對妻子家暴，陳妻接受市府安置。陳要求社工轉告妻子回電被拒，把家中2桶瓦斯搬到前門揚言自殺。警、消從後門進屋，及時奪走他手中的打火機，化解危機。基隆地方法院審結，依「預備放火燒燬現供人使用之住宅罪」判刑4月。全案可上訴。

判決指出，陳男長期無業賦閒在家，家計倚靠妻子支撐。陳因患病情緒不穩，一方面希望妻子在家陪伴，但又須仰賴妻子外出工作維持生活，自覺無能、煩躁，夫妻不時發生爭吵、衝突。陳對妻子有言語、暴力虐待，陳妻早萌生離婚之意。

今年初陳妻多次提出協議離婚請求，陳在2月、4月間曾揚言開瓦斯自殺，經警勸導作罷。今年6月3日兩人相約到律師事務所辦離婚。陳飲酒後騎機車到場，但反悔不願離婚，更在事務所對妻子家暴。妻子報警並聲請保護令，事後接受基隆市政府社會處安排暫居庇護處所。

兩人目前居住的房子由陳妻購買，一家四人同住。陳妻今年4月間將房賣給友人，再以月租1萬1500元承租居住。陳男6月3日酒後騎機車到律師事務所時，遭警方依公共危險罪嫌送辦。陳接受檢方偵訊返家，發現妻子已搬走。

陳男輾轉得知妻子接受市府安置，多次打電話到家暴中心詢問呂姓社工妻子去處，呂為保護陳妻拒絕。今年6月10日中午，陳又請求呂轉告或傳話給妻子回電，呂仍拒絕。陳對此心生憤恨，在電話中對呂說，「沒關係，我已經自殺4次還死不了，總會死1次」，表示再不請妻子回電，就要在住處吞服安眠藥、 開瓦斯自殺。

呂姓社工在陳掛斷電話後，回報主管狀況，並打「110」報案。警、消同日下午1點多到陳家時，陳果真揚言點燃瓦斯自殺。員警一方面勸導陳男，同時聯絡陳妻打電話給他，安撫情緒。雙方僵持半個多小時後，警、消從後陽台處進入屋內，奪下陳手中的打火機。

法官指出，陳男雙手分握瓦斯及打火機與警方對峙，但並未打開瓦斯桶開關，讓瓦斯溢漏充塞空氣中，也沒有按壓、轉動打火機轉輪點火動作，屬犯罪預備階段的預備犯。

陳男當天被警方上銬逮捕時，主動提及有憂鬱、躁鬱精神疾病，並領有中度精神障礙手冊。法官查出，陳確因罹患雙相情緒障礙症，領有手冊，但放火行為時辨識力正常，案發後強制送醫，醫生評估無強制住院必要，無從依刑法減刑，判刑4月，如易科罰金，以1千元折算1日。

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陳男對妻子家暴，陳妻接受市府安置。陳要求社工轉告妻子回電被拒揚言自殺，警、消及時奪走打火機化解危機。基隆地方法院審理後，依「預備放火燒燬現供人使用之住宅罪」判刑4月。記者邱瑞杰／翻攝
陳男對妻子家暴，陳妻接受市府安置。陳要求社工轉告妻子回電被拒揚言自殺，警、消及時奪走打火機化解危機。基隆地方法院審理後，依「預備放火燒燬現供人使用之住宅罪」判刑4月。記者邱瑞杰／翻攝

離婚 基隆 社工

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