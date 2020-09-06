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韓粉涉留言這三字修改無用 高雄綠議員怒提告慘判刑

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

民進黨高雄市議員簡煥宗去年11月在臉書轉發壹週刊的報導「韓國瑜失業竟買7200萬豪宅」，韓粉胡姓男子氣得涉留言「又用打王如玄購軍宅的手段來攻擊韓國瑜了．．．」、「Ｘ你娘」，結果遭簡提告。胡姓男子事後雖修改將「你」字去除，高雄地院依公然侮辱罪處拘役20日，易科罰金2萬元，可上訴。

判決指出，家住台東的胡姓男子跟高市議員簡煥宗素昧平生，但簡煥宗2019年11月6日，於臉書粉專張貼壹週刊標題「韓國瑜失業竟買7200萬豪宅」的文章圖片，胡當晚8點多，氣得在貼文下方留言「又用打王如玄購軍宅的手段來攻擊韓國瑜了，這招沒用啦，查查民進黨現在有7000萬豪宅的有多少位，查啊，X你娘」。

簡煥宗見狀後報警提告，胡姓男子趕緊將「X你娘」改為「X娘」，胡應訊也辯稱，我沒有針對特定人，也沒有指名道姓，但仍遭檢察官起訴公然侮辱罪嫌。

法官審理認為，胡姓男子縱使與簡煥宗的政治理念不同，仍應互相尊重，並理性處理，卻在公開社群網站留言公然侮辱簡、足以貶損簡的名譽，考量他審理時認罪，但未達成和解，處拘役20日，得易科罰金。

胡姓韓粉涉留言「Ｘ你娘」，遭高雄市議員簡煥宗提告。圖／翻攝簡煥宗臉書
胡姓韓粉涉留言「Ｘ你娘」，遭高雄市議員簡煥宗提告。圖／翻攝簡煥宗臉書
簡煥宗去年11月在臉書轉發壹週刊的報導「韓國瑜失業竟買7200萬豪宅」。圖／翻攝簡煥宗臉書
簡煥宗去年11月在臉書轉發壹週刊的報導「韓國瑜失業竟買7200萬豪宅」。圖／翻攝簡煥宗臉書

韓國瑜 公然侮辱

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