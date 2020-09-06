吞2千萬電玩業者賄款？ 高雄經濟優渥離職警員無罪確定

高雄檢調3年前偵辦警方包庇賭博電玩業者，其中疑擔任「白手套」的劉姓離職員警，檢方偵結認定他假裝替業者行賄警方，卻吞掉賄款2842萬元，犯詐欺取財罪嫌。一審認為無法佐證劉是否為白手套，他雖經濟優渥可能因經營酒店、洗車場等，判無罪；檢方雖提上訴，高雄高分院維持原判，無罪確定。

劉姓警員及他的簡姓妻子、賀姓女友另遭檢方起訴洗錢罪嫌，一審也判無罪，未上訴確定。

檢方查出，劉姓男子曾任職高市警局新興分局、左營分局的警員，2008年到2012年間調派支援市警局督察室維新小組，協辦查緝賭博電玩、妨害風化業務，直到2012年7月1日自請離職。

起訴指控，賭博電玩業者為避免查緝，長期透過其中1名李姓業者行賄高市警局、各分局負責查賭博電玩員警，輾轉得知劉姓男子曾任維新小組警員，除了查八大行業頗有績效，離職後又經營酒店，跟警察及業者都互動良好，還聽聞他常會透露警方查緝情資，便找上劉協助。

檢方起訴認定，2013年2月至2015年10月間，業者找劉姓男子協助，轉交20、30家賭博電玩店的按月賄款給警方，賄款加上給劉的走路工費用總計2842萬，但劉都沒依約轉交全數私吞，涉詐欺罪嫌；此外，劉為了藏匿這些賄款，匯入妻子簡女、女友賀女戶頭，購買房產、多輛BMW廠牌轎車等，劉與2女另涉洗錢罪嫌。

劉姓男子審理時否認犯行，辯稱從沒答應賭博電玩業者轉交賄款，也從沒拿到賄款或走路工費用。

一審傳喚電玩業者、高市警局警官及警員，發現對於賄款交付金額、時間、次數說法都有出入，缺乏佐證劉姓男子有允諾行賄、或收到賄款卻私吞，另也認為他擁左營區房產、至少4輛BMW進口車，但同事證稱他離職後經營酒店、洗車場，更擔任議員助理、記者，且劉的帳戶從2005年間每月數10萬元入帳，收入高過檢方所指詐得賄款，難以他財產來認有詐欺罪嫌，判他、妻子及女友皆無罪。