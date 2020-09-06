師傅施工不慎蓄積易燃氣體 牛排店起火燒4戶判刑3月

台中市西屯區永福路一家牛排館在去年11月19日下午傳出火警，火勢一發不可收拾，延燒隔壁一家牙醫診所、雜貨店、電動機車行，幸好未釀人員傷亡，但台中市消防局事後查出，蔡姓男子在案發前接受牛排館業者委托，進行冷凍壓縮機的隔音工程，但使用接著劑、發泡劑時，沒有考慮到甲苯、丙烷等易燃氣體蓄積問題，沒有讓氣體揮發，就將冷凍機封住，造成牛排館員工打開開關時，才瞬間造成大火；台中地院審結，認定蔡涉公共危險，判刑3月，得易科9萬元，可上訴。

根據判決書，蔡姓男子（33歲）是雲林縣某冷凍工程公司雇用的施工師傅，主要施工內容為安裝冷凍庫，對冷凍庫壓縮機組的性質、危險性知之甚詳，他在去年11月19日上午10時許，帶著學徒前往台中市西屯區永福路的牛排館，並接受業者委托，施作包覆冷凍櫃壓縮機組的隔音工程，以解決牛排館2樓壓縮機運轉聲音過大的問題。

蔡姓男子了解狀況後，決定以黏隔音棉的PS發泡穩樂板，將壓縮機組封住以隔音，但蔡明知發泡劑、接著劑含有丙烷、甲苯等可燃氣體，安裝的隔音棉也是易燃物，而且蔡施工內容是將壓縮機組封住形成密閉空間，但蔡疏於注意，在氣體沒有逸散前，就將壓縮機封住，同日下午3時許，一名牛排館員工在打開開關時，就點燃可燃氣體，造成大火，還延燒到隔壁3間店面。

台中市消防局調查後，認為蔡姓男子涉有疏失，全案函送給台中市第六警分局偵辦，六分局以公共危險罪函送台中地檢署偵辦後起訴。