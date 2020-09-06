不肖海巡上士詐東南沙群島「運費」 台大大氣系也受害

台大大氣科學系3年前執行南海研究計畫，欲透過海巡署東南沙分署來委託商船載運4個貨櫃，分署的謝姓辦事員涉稱須36萬，系方匯4萬察覺有異舉報，檢廉查出，謝也向某間營造公司詐20萬元。全案橋頭地院審理後，依3個貪汙罪判謝2年徒刑、褫奪公權2年，另偽造私文書罪判3月得罰金，皆緩刑4年，可上訴。

判決指出，謝姓男子現為海巡署警衛隊第五中隊上士，先前任職海巡署東南沙分署（原隸屬海巡署南部地區巡防局）後勤科辦事員，承辦其他單位要透過分署，來委託商船載運人員、物品到東沙或南沙群島；不料他個人債務吃緊，竟從中詐財。

判決表示，台大大氣科學系2018年9月間執行研究「南海國際科學研究設施建置與管理」研究計畫，欲運4個貨櫃，謝姓男子佯稱費用為1個貨櫃9萬、4個貨櫃共36萬元，該系助理匯4萬，謝再追討尾款32萬元，但系主任等人認為不對勁並未付款。

台南1間營造公司2018年7月間承攬「東沙環境景觀及暨有建築物維護工程等三件工程」，有5個貨櫃的工程材料及重機械等，必須載運至東沙島，謝姓男子因當時積欠親戚15萬，竟對營造公司稱費用1個貨櫃4萬元，總共16萬，且即將關帳，業者同月7月27日提領現金到分署交付16萬給謝。

謝姓男子同年8月17日又謊稱所載的「吊卡」多占用4 個貨櫃空間，向長官求情後再付4萬即可，於是又詐得4萬。由於營造公司實際上費用總計僅8萬元，謝姓男子拿收據給對方還要求多付4萬元，此時業者發現收據有塗改痕跡，便拒再給錢。

此外，謝姓男子因欠伯母15萬，他為掩飾，還變造海巡署的伙食團匯款給食材公司單據，假裝已經匯款。

直到2018年11月台大大氣系向海巡署舉報，謝姓男子接受廉政署調查，才趕緊匯4萬還給台大，也還20萬現金給營造公司，更要求簽假借據掩飾犯行；不過他應訊時承認犯行。