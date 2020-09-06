賊星該敗！男子偷車酒駕 撞山壁後再偷車酒駕又撞山壁

59歲劉姓男子昨天中午在苗栗縣公館鄉，涉嫌偷小貨車酒駕在台6線公館鄉福基先撞山壁，他下車再涉嫌偷小貨車酒駕，警方通報攔截圍捕，10多分鐘後又在大湖鄉台3線125公里處撞山壁，趕來的大湖分局逮個正著，全案今天依竊盜、公共危險罪嫌移送。

警方初步調查，劉男涉及第2起竊盜小貨車及酒駕案，車主就在隔著馬路工作，因小貨車鑰匙就留在車上，劉男上車後，開著贓車往大湖方向逃逸，大湖分局汶水派出所接獲勤務指揮中心通報，在獅潭鄉竹木村汶水橋南端發現小貨車，並尾隨在後，立即通報支援。

劉男在台3線125公里處過彎不慎，自撞路旁山壁，趕來員警當場逮捕，他嘴巴及右腳擦傷，渾身散發酒味，警方實施酒測，呼氣酒精濃度每公升0.71毫克，全案依竊盜、公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。