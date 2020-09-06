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三度偷同袍內務櫃衣物、財物 海軍上兵退伍和解獲緩刑

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

22歲丁姓海軍上兵，今年2月服役在海峰大隊第三中隊，三度偷竊同袍的衣物、現金，遭依竊盜罪送辦。士林地方法院日前審結，依陸海空軍刑法在營區竊盜罪，判處應執行拘役50天，可易科罰金，緩刑2年。

判決指出，丁姓上兵服役於位處新北三芝的海峰大隊第三中隊，在退伍前1個月，今年2月14日偷竊營區寢室內黃姓同袍的褲子、長袖、背心各1件，同月21日晚上，又偷走巫姓同袍桌上皮夾內1千元現金，3天後再偷黃姓同袍內務櫃內1千元現金。

丁的不法行為遭發現後，經憲兵隊移送法辦，今年4月間遭地檢署依照現役軍人在營區內竊盜罪起訴。

士林地方法院法官審酌，丁不尊重他人財物，為圖小利下手行竊，考量事後歸還竊取物品，且達成和解，認有悔改之意，今年3月間退伍，目前從事飯店服務業等情節。

全案依照陸海空軍刑法在營區竊盜罪，共3罪，拘役20天可易科罰金，應執行拘役50日，可易科罰金，緩刑2年。

士林地方法院。圖 / 本報資料照片
士林地方法院。圖 / 本報資料照片

竊盜 偷竊 空軍

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