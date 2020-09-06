家族群組散布囤糧 關務署公務員改判不罰

財政部關務署蔡姓公務員在家族LINE群組散布請大家儲備糧食、到銀行提領所有存款等謠言，士院簡易庭裁罰9000元。蔡男抗告後，法院認為蔡男在封閉群組意見表達，裁定不罰。

蔡姓男子於今年3月17日晚間，在有17名使用者的家族LINE群組中，張貼「收到重要情報，請大家儲備一個月份左右的糧食和生活必需品，並且立刻到銀行提領所有的存款」等言論。台北市士林警分局將蔡男依違反社會秩序維護法移送法院。

蔡姓男子辯稱，是善意提醒家人，為因應未來的一些狀況，其中也包括因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，想要提醒家人可以準備一些生活必需品及現金，沒有要大家去囤貨或領光存款的意思，也只有發在家人群組。

士林地院簡易庭認為，武漢肺炎3月中旬橫掃全球，蔡男言論將導致民眾誤信而囤積生活必需品及至銀行恐慌性擠兌，除使民眾不信任政府訊息，甚至不配合防疫措施出門採買、提款，致賣場、銀行有大量民眾群聚，影響疫情控制。

法官也認為，蔡男所為已足以使聽聞者心生畏懼與恐慌，嚴重影響公共安寧，違反社會秩序維護法「散布謠言，足以影響公共之安寧」規定，裁定處罰鍰新台幣9000元。蔡男不服裁定，提出抗告。

士林地院審理後，認定是蔡男基於對疫情時局的主觀判斷在封閉群組內做意見表達，並非事實陳述。而且蔡男發表相關言論後，並沒有讓群組的家族成員產生任何不安或騷動。

法院指出，蔡男的表弟張姓男子看到後感到匪夷所思，張貼到PTT八卦版上，詢問網友意見，網友多以調侃、戲謔的言詞留言，均不信張男轉貼的言論訊息為真，可見就一般正常智識的人而言，不足以影響公共安寧。因此裁定不罰。