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嚴詠能倒下畫面曝光！好友嘆「走得灑脫」總統慰問家屬

聯合報 / 記者陳弘逸王慧瑛／屏東即時報導
嚴詠能昨晚在屏東表演時倒下，送醫不治，千鈞一髮時刻，民眾及工作人員在舞台上為他做心肺復甦術急救。圖／讀者潘恩哲提供
嚴詠能昨晚在屏東表演時倒下，送醫不治，千鈞一髮時刻，民眾及工作人員在舞台上為他做心肺復甦術急救。圖／讀者潘恩哲提供

本土歌謠創作樂團「打狗亂歌團」主唱嚴詠能5日晚間在屏東萬丹演出時昏倒，送醫搶救不治，讓樂迷難以接受，嚴倒在舞台上，在等待救護車到場前，民眾及工作人員幫忙施以心肺復甦術急救，可惜送到醫院仍晚了一步。蔡英文總統今天在高雄參訪，臨時增加行程，預計上午11點50分到福居園慰問家屬。

昨晚活動現場，目擊過程的民進黨立委周春米在臉書發文說，「以提升本土音樂為一生志業的嚴詠能，在廟台前表演時倒下，生命最後一刻都是在他最熱愛的舞台，詠能老師最後的演出身影，一直留在腦海裡，很難接受前一刻還在台上精采，帶著台上台下大小朋友呼喊台灣Ho-Hay，竟在下一刻就倒下」。

周春米說，救護車到場後，她也陪家屬趕到醫院，無奈人生無常，事與願違，看見家屬震驚與哀痛，她也沉痛到不知該如何表達安慰的話。她說，嚴詠能性格灑脫，沒想到他選擇告別方式更灑脫，在瞬間就化為一陣風遠颺，讓歌聲在風中低吟傳誦。

與嚴詠能熟稔的原住民立委伍麗華說，一早打開電視，得知嚴詠能在表演舞台上驟逝的新聞，除了震驚、哀慟，還有心疼。

伍麗華回顧，2年前「斜坡上的藝術節」，嚴詠能夫婦到場參與，嚴當時提到「剛動完心臟手術」，她問對方怎沒多休息還趕來，嚴回說「阿嬤們表演月琴，來加油啊！」這就是嚴詠能，關心土地、關心土地上的人與長出來的文化，他的堅持，是從一朵從土地中奮力開出的花。

伍麗華說，第一次見到嚴詠能，是多年前路過高雄愛河邊的演出，嚴是堅持理想價值的獨立創作歌手，後來她在泰武國小當校長時，學校推動古謠，與嚴的打狗亂歌團常同台，甚至有機會合作。嚴是得到金曲獎肯定的獨立創作歌手，他相當珍惜、全心全意、超出所得投入每一場演出，「聽你溫暖的歌聲永遠懷念您、努力學習您對土地的熱愛」。

民進黨立委鍾佳濱也發文寫到，謝謝嚴詠能老師長年以來用音樂為農民發聲，及對台灣音樂文化的貢獻。

猶記得之前與老師合作、改寫的「台灣米」，透過口白的方式，詮釋屏東在地食材和鄉村民風的純樸連結文化層次，歌曲也帶出農民用汗水累積而出的台灣精神象徵。這首「台灣米」從兩年前錄製完成以來，陪著我與沖咖啡團隊許多行程，走過屏東的每一寸土地，帶出屏東的農民及好山好水所種出的在地食材驕傲，推銷出去。

記得嚴當時說，「佳濱！咱要把台灣文化帶出去，尤其是咱屏東的驕傲「月琴」，要讓全世界知道，台灣歌、樂器、文化是多麼厲害。」

嚴詠能昨晚在屏東表演時倒下，送醫不治，千鈞一髮時刻，民眾及工作人員在舞台上為他做心肺復甦術急救。圖／讀者潘恩哲提供
嚴詠能昨晚在屏東表演時倒下，送醫不治，千鈞一髮時刻，民眾及工作人員在舞台上為他做心肺復甦術急救。圖／讀者潘恩哲提供
嚴詠能昨晚在屏東表演時倒下，送醫不治，千鈞一髮時刻，民眾及工作人員在舞台上為他做心肺復甦術急救。圖／讀者潘恩哲提供
嚴詠能昨晚在屏東表演時倒下，送醫不治，千鈞一髮時刻，民眾及工作人員在舞台上為他做心肺復甦術急救。圖／讀者潘恩哲提供
嚴詠能昨晚在屏東表演時倒下，送醫不治，千鈞一髮時刻，民眾及工作人員在舞台上為他做心肺復甦術急救。圖／讀者潘恩哲提供
嚴詠能昨晚在屏東表演時倒下，送醫不治，千鈞一髮時刻，民眾及工作人員在舞台上為他做心肺復甦術急救。圖／讀者潘恩哲提供
嚴詠能昨晚在屏東表演時倒下，送醫不治，千鈞一髮時刻，民眾及工作人員在舞台上為他做心肺復甦術急救。圖／讀者潘恩哲提供
嚴詠能昨晚在屏東表演時倒下，送醫不治，千鈞一髮時刻，民眾及工作人員在舞台上為他做心肺復甦術急救。圖／讀者潘恩哲提供
民進黨原住民立委伍麗華（右）在臉書貼出她與嚴詠能（左）的合照，懷念好友。圖／伍麗華提供
民進黨原住民立委伍麗華（右）在臉書貼出她與嚴詠能（左）的合照，懷念好友。圖／伍麗華提供
嚴詠能昨晚在屏東表演時倒下，送醫不治，千鈞一髮時刻，民眾及工作人員在舞台上為他做心肺復甦術急救。圖／讀者潘恩哲提供
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嚴詠能

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