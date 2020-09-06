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韓粉被罵「憨粉、舔共仔」 回敬「舔肛門」吃拘役20天

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓男子自認是韓國瑜的支持者，他在今年2月間，在臉書社團「韓國瑜臉輸後援會」，張貼一則有關卡神楊蕙如開庭拒絕認罪的新聞連結，因此與高雄市的張姓網友吵了起來，劉因不滿張留言「韓粉是憨粉」、「口罩本來不用搶，就你們這些貪婪舔共仔四處狂搶」，劉不甘受辱，回嗆「請去舔你媽肛門」、「豬腦袋」等語，遭張截圖後提告，台中地院認定涉公然侮辱，判劉拘役20天，得易科罰金2萬元。

劉姓男子前天收到判決書後，大感不公，因此將雙方衝突過程，張貼在臉書社團「韓國瑜韓家軍大台中區臉書粉絲團」，並稱檢察官只問他訊息是不是由他所寫，但卻沒有考慮到前後文脈絡，而且他也辯稱，該篇新聞連結有5、6人在討論，回罵時沒有指名道姓，檢察官為何認定他是對著張姓網友罵。

劉姓男子也在文中寫到，判拘役20天可易科罰金，等於是要繳2萬元，雖然2萬元對於一般人可能覺得是小錢，但對於罹患胰臟癌的他來說，就是一筆大錢，因此將過程張貼到臉書社團，希望尋求網友跟法律人士的建議，另外他也在留言中提到，希望網友幫忙分享，「讓大家看清1450的嘴臉」。

根據判決書，劉姓男子與張姓男子素昧平生，兩人以生活照當作臉書大頭照，因劉在今年2月間在「韓國瑜臉輸後援會」的臉書社團，張貼一則楊蕙如開庭拒認罪的新聞，並留言「妳就是傳染給台灣最大的疫情，妳一個人傳染給那麼多1450，而且還沒藥可治療，可憐啊」，因而與張在留言區相互留言。

劉因不滿張留言「韓粉就是憨粉」、「口罩本來不用搶，就你們這些貪婪的舔共仔四處狂搶」，劉因此而在留言內回嗆「那我只能回你，請去舔你媽肛門啦」、「可憐的豬頭腦，看你名字可能是雜種的日本人派來的」，留言因此被張截圖後，向高雄市警局三民二分局提告，台中地檢署偵結，依公然侮辱罪起訴，並聲請簡易判決處刑。

台中地院審理後，認定劉犯行明確，並依法判拘役20天，得易科2萬元，全案可上訴。

台中市劉姓男子因政治立場不同，而與張姓男子在臉書社團槓上，劉因留言涉公然侮辱，遭台中地院判拘役20天，劉將過程張貼到臉書取暖。圖／摘自臉書社團韓國瑜韓家軍大台中區臉書粉絲團
台中市劉姓男子因政治立場不同，而與張姓男子在臉書社團槓上，劉因留言涉公然侮辱，遭台中地院判拘役20天，劉將過程張貼到臉書取暖。圖／摘自臉書社團韓國瑜韓家軍大台中區臉書粉絲團
台中市劉姓男子因政治立場不同，而與張姓男子在臉書社團槓上，劉因留言涉公然侮辱，遭台中地院判拘役20天，劉將過程張貼到臉書取暖。圖／摘自臉書社團韓國瑜韓家軍大台中區臉書粉絲團
台中市劉姓男子因政治立場不同，而與張姓男子在臉書社團槓上，劉因留言涉公然侮辱，遭台中地院判拘役20天，劉將過程張貼到臉書取暖。圖／摘自臉書社團韓國瑜韓家軍大台中區臉書粉絲團

韓國瑜 公然侮辱

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