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機車小擦撞刮痕卻大修24項 保險公司代位求償2萬元敗訴
苗栗縣頭份市去年一件2輛機車事故，保險公司理賠投保機車修理費2萬元，並代位求償，苗栗地方法院調查認定另輛機車騎士有過失，但事故僅造成車頭左前方、車身右側面板有刮痕，卻連腳踏板蓋、前避震器組等24項都要修，保險公司無法舉證是回復原狀所必要，最近判決保險公司敗訴。
判決書指出，卓姓女子去年7月11日上午11點騎機車在頭份市信義路，與李姓男子所騎機車發生事故，公路總局新竹區監理所竹苗區車輛行車事故鑑定會鑑定肇事責任，鑑定結果認為李男機車起駛前，應注意前後左右有無障礙或車輛行人，並應讓行進中車輛行人優先通行，且分向限制線禁止車輛跨越行駛，不得迴轉。
卓女屬行進中車輛，有道路權優先，突遇李男機車由路外起駛跨入車道，措手不及，無法防範，2輛機車發生碰撞，李男顯有過失。
判決書說，因故意或過失，不法侵害他人權利者，負損害賠償責任，回復損害發生前的原狀，又不法毀損他人之物者，得請求賠償因毀損所減少的價額，但以必要者為限，保險公司賠付被保險人2萬元，但事故現場及車損相片，卓女機車僅有車頭左前方、車身右側面板有刮痕，未見車體明顯損壞。
保險公司所提估價單零件費用，包括右盲燈蓋、左後、左前內護蓋橡膠、左後視鏡總成、上、下內護蓋組、鑰匙孔銘版、前輪軸、前檔泥板、腳踏板蓋、前避震器組、右側下護蓋、左右煞車手柄、方向燈等多達24項、2萬5118元，也未敘明與卓女機車刮痕回復原狀關連性及必要性，因此駁回保險公司向李男代位求償之訴。
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