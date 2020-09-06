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輕熟女帳戶給詐團欲牟利 傳訊「好賺到像騙人」成共犯

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市賴姓女子在去年10月間，從網路上看到歹徒發布「高價租帳戶」訊息，得知歹徒以每10天1萬元酬勞租用帳戶，賴女覬覦利益，找來廖姓友人加入，歹徒取得二人帳戶後，用來詐騙陳姓男子15萬元，陳事後報警，警方循線查出賴女、廖二人涉案。全案審理時，兩人都否認有詐欺犯意，但台中地院法官發現，賴女曾傳訊給歹徒「好賺像在騙人」，也將訊息給廖看，顯見二人明知帳戶有可能從事不法，仍為獲利而提供帳戶，認定犯幫助詐欺罪，不過二人已與陳和解，願賠償15萬，法官判緩刑2年。

判決書指出，賴姓女子（24歲）在去年10月26日上網時，發現歹徒張貼「高價收帳戶」的訊息，並強調無需工作，賴女與歹徒聯繫後，歹徒謊稱帳戶是為經營博弈公司使用，每10天可獲利1萬元，賴女當時還傳訊給歹徒「怎麼老覺得，好賺到像騙人的」，但仍冒著帳戶被非法使用的風險，找來廖姓男子（28歲）一起加入。

賴女先在去年11月4日將自己國泰世華商業銀行的帳戶，提供給歹徒後，隔天又在北屯區某超商，接受廖姓男子提供的合作金庫存摺、提款卡及提款密碼，寄送到歹徒指定的超商內，歹徒收到帳戶後，同年月25日，利用「猜猜我是誰」的手法，假冒雲林縣陳姓男子母親的同學，以借款為由，騙陳匯款15萬，陳不疑有他，匯款到廖的帳戶後，才知受騙上當，報警處理，警方循線查出賴女、廖涉案。

賴女、廖等二人都否認涉案，辯稱不知道會幫他人詐欺，不過檢警查出，賴女曾傳訊給歹徒「怎麼老覺得，好賺到像騙人的」，且訊息也有拿給廖看，顯見二人明知帳戶有遭歹徒非法使用，以規避查緝的風險，但仍為了謀取不法利益，而提供帳戶，認定二人涉幫助詐欺罪，不過二人在台中地院審理時，已與陳達成和解，願意賠償15萬，全案依幫助詐欺取財罪，判賴女、廖等二人40天、30天拘役、得易科，都緩刑2年，全案可上訴。

台中市賴姓女子、廖姓男子等二人涉嫌在去年11月間將金融帳戶提供給詐騙集團，因二人已與被害人和解，台中地院判緩刑2年。圖／報系資料照
台中市賴姓女子、廖姓男子等二人涉嫌在去年11月間將金融帳戶提供給詐騙集團，因二人已與被害人和解，台中地院判緩刑2年。圖／報系資料照

詐欺 詐騙

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