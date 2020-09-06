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男子視訊揮舞武士刀討債 被法官判處拘役50天
楊姓男子因不滿李姓被害人積欠其子債務未歸，被控於今年5月間，撥打LINE視訊電話給李，涉嫌在視訊中取出一把武士刀作勢揮舞，並向李恫稱要和他輸贏，李心生畏懼報警法辦起訴。台南地院依楊觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役50天，得易科罰金，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應接受6場次法治教育，可上訴。
判決說，楊因李積欠兒子債務未歸還而心生不滿，今年5月17日下午3點23分，撥打LINE視訊電話給李，於視訊通話中，楊取出一把武士刀作勢揮舞，並向李智榮恫稱：「賀幹過來、要過來找你輸贏」 等語，致李心生畏懼，報請警方法辦起訴。楊於偵查中坦承不諱。
法官審酌，楊所為，觸犯刑法第305條之恐嚇危害安全罪。楊因李告訴人積欠兒子債務未歸還，心生不滿，竟持刀具恫嚇李，致李心生畏懼，危害社會治安，破壞社會秩序，但念在楊犯後於偵查中承認犯行，兼衡其素行、犯罪動機、目的等情狀量處其刑。
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