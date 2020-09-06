男子視訊揮舞武士刀討債 被法官判處拘役50天

楊姓男子因不滿李姓被害人積欠其子債務未歸，被控於今年5月間，撥打LINE視訊電話給李，涉嫌在視訊中取出一把武士刀作勢揮舞，並向李恫稱要和他輸贏，李心生畏懼報警法辦起訴。台南地院依楊觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役50天，得易科罰金，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應接受6場次法治教育，可上訴。

判決說，楊因李積欠兒子債務未歸還而心生不滿，今年5月17日下午3點23分，撥打LINE視訊電話給李，於視訊通話中，楊取出一把武士刀作勢揮舞，並向李智榮恫稱：「賀幹過來、要過來找你輸贏」 等語，致李心生畏懼，報請警方法辦起訴。楊於偵查中坦承不諱。