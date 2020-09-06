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女子跟前車離場未繳20元停車費 法官判罰6千元
簡姓女子被控於今年2月4日傍晚6點多，在台南市某民間停車場涉嫌未持代幣繳費，反以跟車方式尾隨前車離場，免除繳納20元機車停車費，被停車場員工觀看監視器錄影畫面發現後，報警法辦起訴；台南地院依簡女觸犯以不正當方法由收費設備詐欺得利罪，判處罰金6千元，得易服勞役，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應接受二場次法治教育，可上訴。
判決說，簡女於今年2月4日6點9分，騎機車前往盛川公司在台南市停車場停放，並取得繳費代幣後，明知停車場須持代幣繳費，出場時應將代幣投入感應器確認已繳納停車費，柵欄升起始得離場，竟於同日傍晚6點38分未持代幣繳費，反以跟車方式尾隨前車離場，以此方式免除繳納20元停車費。
法官審酌，簡女為貪圖小利，以跟車的不正當方法駕車駛離停車場，取得免費停放車輛不正當利益，造成告訴人損失，併考量她犯後承認不諱，本案犯罪所生危害、尚未與告訴人達成和解、賠償告訴人損失等情狀，量處其刑。
至於簡女另被控侵占1枚代幣部分，她否認有何侵占犯嫌，供稱她遺失上開代幣並無竊取代幣。檢察官經查，代幣約銅板大小，確實有很多人會遺失，又缺乏其他積極證據可佐，難認定她確有侵占該代幣犯行。
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