嚴詠能創團「打狗亂」！亂亦為戀之意 要跟土地談戀愛
打狗亂歌團團長嚴詠能在舞台上表演時，突然倒下送醫不治，讓粉絲不捨。50歲的嚴詠能是台南新化人，在高雄唸大學後，多留在高雄發展。他創立的「打狗亂歌團」，是以本土創作演出為主，「打狗」自是高雄之意，「亂」則是台語同音字「戀」，團員希望藉由創作跟土地談戀愛。嚴詠能曾入圍第21屆金曲獎最佳台語男歌手獎。
嚴詠能有個綽號是「愛河國民歌手」，常常在愛河附近走唱，許多民眾也喜歡他本土又自然的曲風。他介紹打狗亂就是由在地出發，以在地故事當作創作題材，團隊希望聚集生活底層各種不同的聲音，將傳統的台灣歌謠，注入現代人的心情及編曲，以搖滾方式，全新創作自己的聲音。
嚴詠能曾是第九屆、第十全國大專創作歌謠比賽優勝大學城歌手；第六屆全國熱門音樂大賽冠軍；第七屆青春之星國際音樂大賽東南亞第二名及最佳創作大賞。1997年組樂團「打狗亂歌團」，參加1997PUB因英雄會全國熱門音樂大賽，從60幾支職業團體脫穎而出，以自創曲「火金姑相對看」錄製專輯發行。
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