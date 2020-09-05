快訊

打狗亂歌團主唱嚴詠能 屏東萬丹表演突昏倒送醫不治

上一秒還在揮手...金曲歌手突倒下送醫 團員：情況不樂觀

嚴詠能創團「打狗亂」！亂亦為戀之意 要跟土地談戀愛

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導

打狗亂歌團團長嚴詠能在舞台上表演時，突然倒下送醫不治，讓粉絲不捨。50歲的嚴詠能是台南新化人，在高雄唸大學後，多留在高雄發展。他創立的「打狗亂歌團」，是以本土創作演出為主，「打狗」自是高雄之意，「亂」則是台語同音字「戀」，團員希望藉由創作跟土地談戀愛。嚴詠能曾入圍第21屆金曲獎最佳台語男歌手獎。

嚴詠能有個綽號是「愛河國民歌手」，常常在愛河附近走唱，許多民眾也喜歡他本土又自然的曲風。他介紹打狗亂就是由在地出發，以在地故事當作創作題材，團隊希望聚集生活底層各種不同的聲音，將傳統的台灣歌謠，注入現代人的心情及編曲，以搖滾方式，全新創作自己的聲音。

嚴詠能曾是第九屆、第十全國大專創作歌謠比賽優勝大學城歌手；第六屆全國熱門音樂大賽冠軍；第七屆青春之星國際音樂大賽東南亞第二名及最佳創作大賞。1997年組樂團「打狗亂歌團」，參加1997PUB因英雄會全國熱門音樂大賽，從60幾支職業團體脫穎而出，以自創曲「火金姑相對看」錄製專輯發行。

愛河 台語 東南亞

延伸閱讀

打狗亂歌團主唱嚴詠能 屏東萬丹表演突昏倒送醫不治

上一秒還在揮手...金曲歌手突倒下送醫 團員：情況不樂觀

高雄最美漫畫店推中元創意趴 翻轉農曆七月陰森森意象

恆怡科技在高市買地建廠 誤踩土汙「地雷」投訴無門

相關新聞

沒報備飛港澳玩33次！高市警官獲撤免職 鐵飯碗保住了

高雄市刑大2線2星張姓警官在兩年內，沒報備就擅自飛往香港、澳門33次，還虛報請假事由，違反「警察機關辦理員警非因公出國及...

阿扁親家黃百祿被控背信無罪 違反商業會計法輕判

前總統陳水扁親家黃百祿，被控掏空金棠科技公司兩億多元案，黃堅稱自己是有頭有臉的人，以個人名義幫公司借錢，拿錢給公司用，雖...

不滿車停斑馬線遭舉報 男子傷人還在法庭上撒野判4月

台南市林姓男子去年10月28日晚間6時駕駛轎車，行經東區林森路與大同路交叉路口時，因遇紅燈將車停等路口行人穿越道上，有行...

男童被安置大腿、嘴唇有傷！保母不起訴 社會局將再議

台南一名受安置的男童3個月內換3名保母，去年1月男童因活動力下降，被緊急送醫，醫師診斷出有癲癇、左側硬腦膜下出血、左肱骨...

妻找地下錢莊周轉害反公司倒閉 還遭夫提告詐欺得利

新北市許姓女子在丈夫黃姓男子所開公司擔任會計，5年前因公司沒錢支付一筆7萬元的應付帳款，找地下錢莊借錢周轉，加上支付公司...

她同意嘿咻但拒絕被拍裸照 焊接工被判賠償50萬元

焊接工阿誠（化名）兩年前與小蘋（化名）嘿咻後，以手機偷拍她的裸照，還闖入浴室偷拍她衣衫不整的照片，被害人不滿要與他分手，...

養蚵男爭風吃醋 持鋁棒爆打情敵頭部致昏迷判5年2月

台南市紀姓男子在家幫忙養蚵，2年前4月4日深夜與3名友在黃金海岸聚會，得知追求的女性友人在安南區KTV消費，紀等人開車抵...

法官面前打傷書記官 法院認無妨害公務犯意判無罪

桃園周姓男子種的九重葛越過陳姓鄰居土地滋生蚊蠅，陳提告排除侵害、損害賠償，桃園地院張姓法官、林姓書記官到場履勘時，周竟朝...

林地出租2年遭倒2400公噸廢棄物 地主怒提告求償千萬元

范姓男子3年前由黃姓男擔任連帶保證人，向朱姓男子承租新北市林口區大南灣段嘉溪子坑保護林地，去年9月租約到期，朱男前往察看...

利用她與男友分手2度性侵 指述有瑕疵第三者都沒事

王男趁友人阿隆（化名）與女友小芬（化名）分手，趁虛而入，前年兩度性侵害小芬，前案獲檢方不起訴處分，後案一、二審審理時，法...

有再教化可能…逆孫殺外婆逃死刑

男子郭濬毅兩年前偷竊財物遭家人斥責，竟拿榔頭鎚死叔公、嬸婆和外婆三人，再把現場布置成外力侵入劫財的假象，法院一、二審依家...

孫安佐出庭 盼解除限制出境出國散心

藝人孫鵬獨子孫安佐遭控在美製槍未遂，上月遭檢方起訴，士林地院昨天首度開庭，孫出庭時做無罪答辯，堅稱自己並未製造槍械，同時...

熱門新聞

加利牆上掛5招發財祕笈 赫見「下波疫情爆發重施故技」

鬼月嘉義縣送肉粽路線曝光 在地人不解：亂跟風討人厭

影／母委託「全權管教」！圍棋社老師動手痛毆10歲童惹議

口罩混陸貨案 加利負責人林明進認罪350萬交保

有苦難言？加利傳月休僅二日 員工：我們真的很辛苦

南投女童疑遭虐殺埋屍案 女童生父：前妻無良還成幫兇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。