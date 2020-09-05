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阿扁親家黃百祿被控背信無罪 違反商業會計法輕判

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

前總統陳水扁親家黃百祿，被控掏空金棠科技公司兩億多元案，黃堅稱自己是有頭有臉的人，以個人名義幫公司借錢，拿錢給公司用，雖有挪用，公司沒有任何損失，一審不採信，依背信、違反商業法將黃判刑2年，黃不服上訴，台中高分院採信黃等人辯詞，合議庭認定黃等人將公司資金與私人交互使用，並未超額使用公司資金，改判背信無罪，僅依違反商業會計法將黃百祿判刑1年，因符合減刑條例減為6月。

二審並將同案的金棠公司登記人郭興中改判10月，減刑為5月；鉅眾集團總裁葉信村改判6月，減刑為3月；金棠公司財務經理郭文村改判1年，減刑為6月，緩刑3年，罰向公庫支付10萬元。

中檢查出，黃百祿是陳水扁兒媳婦黃睿靚的父親，原為金棠公司實負責人，連襟郭興中是掛名負責人，郭文村是財務經理，葉信村則是鉅眾集團總裁。黃百祿、郭文村2002年間因金棠公司承作工程需要資金，陸續向鉅眾旗下的大台中互助會借款，累計金額達30多億元。

2004年6、7月間，黃百錄為償還利息，與葉信村、郭文村合謀以無中生有的「菲律賓淨水設備工程」，指示不知情的會計以「預付菲律賓設備款」科目，轉帳兩億多元，實際上用來支付大台中互助會標息收入。

另外，郭興中以個人名義與營造商合夥從事國內汙水工程，雖合夥業務與金棠無關，但黃百祿同意從償還大台中互助會的利息款項中，挪用3400萬元給郭興中使用，後來因合夥未果，這筆款項再匯還金棠。台中地檢署遂將黃百祿等4人起訴。

一審審理時，黃百祿否認犯罪，他辯稱，自己是有頭有臉的人，全案過程中，公司並沒有因此受到任何損害，這些款項都是為了投資的支出，因投資未果，再做為還款利息，並非掏空或私人挪用。郭興中及葉信村也否認不法。只有郭文村認罪。合議庭依背信及違反商業會計法將黃等4人判刑。黃等人不服提起上訴。

二審審理時，黃百祿仍然否認不法，無掏空、背信意圖，同案的郭興中、葉信村也否認不法，合議庭採信黃百祿及郭、葉等人說詞，認定他們將公司與私人資金交互使用，未超額使用公司資金，改判背信無罪，僅依違反商業會計法輕判。

前總統陳水扁親家黃百祿，被控掏空金棠科技公司兩億多元案，二審認定黃將公司資金與私人交互使用，並未超額使用公司資金，判背信無罪，僅依違反商業會計法將黃百祿判刑1年，因符合減刑條例減為6月。圖／本報資料照
前總統陳水扁親家黃百祿，被控掏空金棠科技公司兩億多元案，二審認定黃將公司資金與私人交互使用，並未超額使用公司資金，判背信無罪，僅依違反商業會計法將黃百祿判刑1年，因符合減刑條例減為6月。圖／本報資料照
前總統陳水扁親家黃百祿，被控掏空金棠科技公司兩億多元案，二審認定黃將公司資金與私人交互使用，並未超額使用公司資金，判背信無罪，僅依違反商業會計法將黃百祿判刑1年，因符合減刑條例減為6月。圖／聯合報系資料照
前總統陳水扁親家黃百祿，被控掏空金棠科技公司兩億多元案，二審認定黃將公司資金與私人交互使用，並未超額使用公司資金，判背信無罪，僅依違反商業會計法將黃百祿判刑1年，因符合減刑條例減為6月。圖／聯合報系資料照

陳水扁 掏空

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