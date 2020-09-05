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沒報備飛港澳玩33次！高市警官獲撤免職 鐵飯碗保住了

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市刑大2線2星張姓警官在兩年內，沒報備就擅自飛往香港澳門33次，還虛報請假事由，違反「警察機關辦理員警非因公出國及赴大陸港澳地區作業規定」，重傷警局形象，高市警局去年將他免職。然而，張不服遭免職，提行政訴訟，高雄高等行政法院日前判他勝訴，復審決定、原處分均撤銷，還可上訴。

據了解，張姓警官原是六龜分局六龜分局警務員，前年8月13日調任刑大，從警超過15年。警局內部專案調查出，張從2017年3月30日至2019年1月2日間，沒報備就赴港澳地區多達33次，還虛構事由、不實請假，記曠職2日2時。

當時媒體大肆報導，高市警局認為形象大傷，以「言行不檢，致嚴重損害政府或公務人員聲譽」為由，依警察人員人事條例將張免職。然而，張不服，向高雄高等行政法院提起行政訴訟，不否認擅自飛往港澳33次，但強調都有完成請假手續，免職處分違反正當行政程序。

但市警局指出，張員前年5月11日曾請病假1天，實際上卻是飛往澳門，記曠職1天；無獨有偶，他又在同年12月7，藉口要到警察局「領收據報署」，從當天下午4點起請1.5小時公出，卻被抓包下午4點6分出現在機場出境查驗，涉嫌虛構公出事由，註記曠職2小時；同年12月14日又請病假1天，聲稱到澳門治痛風，卻沒有就診紀錄，再記曠職1日。

高市警局認為，員警非因公出國請假，本應由機關首長核准，但張員在完全沒經准假同意前提下，多次前往港澳地區，視同未完成請假手續；況且，張員曾任主管職，審核過許多同仁出國報備文件，理當清楚出國報備程序，但他卻貪圖行事，可責程度高。高市警局強調，追究張員行政責任，處分免職並無違反比例原則。

高雄高等行政法院審理，認為張員出國33次未報備，用「警察人員獎懲標準」懲處就夠了，而他曠職2日2小時一事，未達考績法規定免職程度，原處分適用法規顯有違誤，公務人員保障暨培訓委員會複審也沒糾正錯誤，均有不妥，張訴請撤銷免職處分有理，判張勝訴，還可上訴。

高雄市刑大2線2星張姓警官在兩年內，沒報備就擅自飛往香港、澳門33次，還虛報請假事由，去年遭停職處分。圖／報系資料照
高雄市刑大2線2星張姓警官在兩年內，沒報備就擅自飛往香港、澳門33次，還虛報請假事由，去年遭停職處分。圖／報系資料照

出國 警察 澳門 香港

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