男童被安置大腿、嘴唇有傷！保母不起訴 社會局將再議

台南一名受安置的男童3個月內換3名保母，去年1月男童因活動力下降，被緊急送醫，醫師診斷出有癲癇、左側硬腦膜下出血、左肱骨骨折等症狀，大腿外側還有條狀瘀傷、左上唇裂傷，生母懷疑男童遭保母不當照顧，由社會局協助對3保母提出獨立告訴。上月第1任保母經台南地方法院依傷害罪判刑1個月，得易科罰金3萬元，第2任排除涉案，第3任經台南地方檢察署認應不起訴處分，不過，社會局根據醫院報告認為男童傷勢不排除是受外力作用，將在下周一針對第3任保母提再議。

國民黨台南市議員林燕祝指出，男童10月大時，因生母無法獨力扶養，在107年10月由台南市社會局協助安置，歷經3名保母照顧，沒想到去年1月中，男童因出現右臉、右手抽動，掐腳底沒反應等症狀送醫，被醫師診斷出癲癇、左側硬腦膜下出血、雙側視網膜出血、左肱骨骨折等，且左上唇有裂傷、前額結痂傷，雙大腿外側有條狀瘀傷，生母懷疑男童受虐，氣得向她陳情投訴。

社會局第一時間得知後展開了解，並對3名保母提獨立告訴。經調查，第1任保母坦承因男童睡覺時會踢護欄，因此用絲襪綁住男童大腿接近膝蓋的地方，試圖矯正男童睡姿，上月遭台南地方法院依傷害罪判刑1個月，得易科罰金3萬元；第2任保母因有接下另一案才結束照顧，排除涉案。

至於第3任保母則否認有用力搖晃或毆打男童，並稱男童左上唇裂傷是不喝水脫皮造成，加上無積極證據證明由她所致，上月27日經台南地方檢察署認應不起訴處分。