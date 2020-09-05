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妻找地下錢莊周轉害反公司倒閉 還遭夫提告詐欺得利
新北市許姓女子在丈夫黃姓男子所開公司擔任會計，5年前因公司沒錢支付一筆7萬元的應付帳款，找地下錢莊借錢周轉，加上支付公司貸款的銀行帳戶一直處於餘額不足的窘況，擔心支票跳票，以票貼方式多次找地下錢莊借錢周轉長達5個月，因「債滾債」不僅公司倒閉，也導致夫妻失和離婚收場，黃男還提告許女與岳父涉偽造有價證券、業務侵占、詐欺得利等罪。新北地檢署認為罪嫌不足，昨處分不起訴。
不起訴指出，黃姓男子在新北市林口區開公司經營機械及電梯安裝工程，不滿擔任公司會計，保管公司大、小章及空白支票的妻子許姓女子，5年前因公司沒錢支付一筆7萬元的應付帳款，未經其同意以公司名義開支票向地下錢莊，以票貼方式借款10萬元，但僅實拿7萬多元。
黃男還指許女未經其同意，以公司名義開支票，幫自已父親購買要價13萬元的堆高機，但後來又賣掉將錢匯入公司帳戶內，但因支付公司貸款的銀行帳戶一直處於餘額不足的窘況，擔心支票跳票，許女自行以公司票貼方式多次找地下錢莊借錢周轉長達5個月，其間以致公司因不堪高額利息致「債滾債」，不僅導致公司欠下400多萬元債務因此倒閉，也造成夫妻失和於3年前離婚收場。
黃男提告前妻父女二人涉偽造有價證券、業務侵占、詐欺得利等罪。新北地檢署認為依刑法所謂偽造有價證券罪是指無製作權限者或假冒他人名義做成有價證券的行為，但許女身為公司會計，本就可用公司大、小章及開立支票，並非無權製作，另許女為彌補公司資金缺口，才以公司名義開立支票向地下錢莊借錢，卻因一再以新債還舊債，終致不可收拾，實為社會新聞所常見，並非有違常情，且許女所為是為公司存活而為，雖十分不智，但無業務侵占、詐欺得利意圖，認為罪嫌不足，昨處分二人不起訴。
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