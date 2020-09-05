妻找地下錢莊周轉害反公司倒閉 還遭夫提告詐欺得利

新北市許姓女子在丈夫黃姓男子所開公司擔任會計，5年前因公司沒錢支付一筆7萬元的應付帳款，找地下錢莊借錢周轉，加上支付公司貸款的銀行帳戶一直處於餘額不足的窘況，擔心支票跳票，以票貼方式多次找地下錢莊借錢周轉長達5個月，因「債滾債」不僅公司倒閉，也導致夫妻失和離婚收場，黃男還提告許女與岳父涉偽造有價證券、業務侵占、詐欺得利等罪。新北地檢署認為罪嫌不足，昨處分不起訴。

不起訴指出，黃姓男子在新北市林口區開公司經營機械及電梯安裝工程，不滿擔任公司會計，保管公司大、小章及空白支票的妻子許姓女子，5年前因公司沒錢支付一筆7萬元的應付帳款，未經其同意以公司名義開支票向地下錢莊，以票貼方式借款10萬元，但僅實拿7萬多元。

黃男還指許女未經其同意，以公司名義開支票，幫自已父親購買要價13萬元的堆高機，但後來又賣掉將錢匯入公司帳戶內，但因支付公司貸款的銀行帳戶一直處於餘額不足的窘況，擔心支票跳票，許女自行以公司票貼方式多次找地下錢莊借錢周轉長達5個月，其間以致公司因不堪高額利息致「債滾債」，不僅導致公司欠下400多萬元債務因此倒閉，也造成夫妻失和於3年前離婚收場。